Política Seguridad UDI y RN no respaldarían acusación constitucional contra Tohá: “Hay que ser responsables y realistas” La diputada y jefa de bancada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, destacó que "a las familias no les importa si un ministro se va por ineficiente o no, les importa que les aseguren que si ellos o sus hijos salen de su casa regresarán con vida". Diario UChile Miércoles 17 de julio 2024 19:11 hrs. Ministra de Interior, Carolina Tohá.

Un tenso momento vive el Gobierno tras los últimos homicidios ocurridos en la Región Metropolitana. Ante esta situación, el Partido Social Cristiano (PSC) busca tomar acciones drásticas y anunciaron sus intenciones de presentar una acusación constitucional contra la ministra del Interior, Carolina Tohá. La presidenta del partido, Sara Concha, argumentó que “la crisis de seguridad en nuestro país es insostenible” y aseguró que el Gobierno “tiene una venda en lo ojos”. “No se dan cuenta que Chile no resiste más esta ola de violencia”, expresó. “Quince homicidios en cuatro días son más que suficientes para darnos cuenta y confirmar que la agenda de seguridad en nuestro país no está funcionando, y que las reuniones de la ministra (Carolina Tohá) no están dando las soluciones a la crisis que estamos enfrentando”, sostuvo. Asimismo, la líder de la tienda anunció que desde el PSC van a presentar una acusación constitucional, porque creen que “el Gobierno tiene el deber de garantizar la seguridad de todos los chilenos”. Otro factor relevante es la solicitud presentada este martes por la bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI), quienes le exigieron al Presidente Gabriel Boric la salida de la ministra Tohá y de los subsecretarios Manuel Monsalve y Eduardo Vergara. En ese sentido, mediante un comunicado la bancada solicitó al Mandatario “enviar una señal contundente a todo el país” y remover de su puesto, en forma inmediata, al equipo a cargo de la seguridad pública, debido a su “evidente responsabilidad en el fracaso de la estrategia implementada” para enfrentar la actual crisis. Tras el anuncio del PSC, el diputado y jefe de la bancada de la UDI, Gustavo Benavente, afirmó que el equipo que está a cargo de la seguridad en Chile “debe dar un paso al costado”, pues la delincuencia y el crimen organizado “ya le tomaron la mano”. “Necesitamos personas que lleguen con un enfoque novedoso y medidas eficientes, que ataquen de raíz el problema”, planteó. “Creemos que no es tiempo para pensar en acusaciones constitucionales, no obstante es una medida que está presente en la Constitución y que por cierto, no descartamos”, argumentó. En tanto, la diputada y jefa de la bancada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, señaló que esto se trata de trabajar en conjunto para “entregar soluciones entregar soluciones legislativas y políticas frente a la crisis de seguridad en que nos tiene sumido el crimen organizado”. “A las familias no les importa si un ministro se va por ineficiente o no, les importa que les aseguren que si ellos o sus hijos salen de su casa regresarán con vida a sus hogares. Los 15 homicidios de la última semana son un llamado urgente a la acción y a la unidad para devolver la tranquilidad a nuestros vecinos”, subrayó Asimismo, la diputada se manifestó contraria a la acusación constitucional y enfatizó que “hay que ser lo suficientemente responsables y realistas para proponer algo como eso“. Respecto a la decisión del PSC, aseveró que “no han aprendido nada de los errores anteriores” y “siguen impulsando acusaciones antes de tener los votos en la mesa”.

