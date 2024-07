4556679431

Ciencias Género Bryna Kra: “Es fundamental que los investigadores matemáticos participen en la educación” La destacada académica estadounidense ahondó sobre su extensa lucha por la equidad de género, explicó el papel que deben tomar los especialistas en matemáticas y resaltó el trabajo del Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile. Prensa UChile Jueves 18 de julio 2024 16:34 hrs. Presidenta de la Sociedad Estadounidense de Matemáticas, Bryna Kra.

La presidenta de la Sociedad Estadounidense de Matemáticas, Bryna Kra, visitó Santiago de Chile para cumplir su rol de integrante del Comité Científico Internacional del Centro de Modelamiento Matemático (CMM) de la Universidad de Chile, el cual evalúa la estructura general de la institución, el ámbito y alcance de sus investigaciones, las colaboraciones en el extranjero, la formación postdoctoral y estudiantil, y la igualdad de género en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM). Allí comparte equipo con otras grandes eminencias del campo, como el británico Sir John Ball, expresidente Unión Matemática Internacional; el alemán Martin Grötschel, ex presidente de la Academia de Ciencias y Humanidades de Berlín-Brandeburgo (BBAW); o su compatriota Solomon Friedberg, ex presidente de la Comisión Nacional de EE. UU. para la Enseñanza de las Matemáticas. Kra, a sus 57 años, tiene una carrera brillante abocada a la teoría ergódica y los sistemas dinámicos. En 1995 recibió su título de Doctora en la Universidad de Stanford y desde 2004 dicta cátedra en la Universidad de Noroeste (Evanston, Illinois), donde fue nombrada Profesora Sarah Rebecca Roland de Matemáticas en 2013. Entre 2009 y 2012 presidió el Departamento de Matemáticas de dicha casa de estudios, y desde 2023 lidera la Sociedad Estadounidense de Matemáticas. Además de prestigiosos galardones, becas y reconocimientos internacionales, también es miembro de la Academia Americana de las Artes y las Ciencias, de la Academia Nacional de Ciencias (NAS, por sus siglas en inglés), de la Asociación de Mujeres Matemáticas y, recientemente, miembro correspondiente en el extranjero de la Academia Chilena de Ciencias. Igualdad de género Desde sus inicios en Pennsylvania como ahora Northwestern, ha impulsado y agrupado a mujeres matemáticas por la equidad de género. Ya en 2015, cofundó la conferencia Oportunidades de investigación de posgrado para mujeres (GROW, por sus siglas en inglés) y en 2020, el Programa de Posgrado Causeway, ambos destinados a aumentar el número de estudiantes de grupos históricamente subrepresentados. – ¿Cómo evalúa el proceso global que busca terminar con las brechas de género? Es un reto enorme para la sociedad y solo avanzará cuando hombres y mujeres trabajen juntos para cambiarlo. No podemos dejar que solo las mujeres trabajen en esto. En Estados Unidos dirijo programas que pretenden ser inclusivos en varios ejes de diversidad, incluyendo el género, la raza y el estatus socioeconómico, pero en todos ellos mi creencia es que no podemos dejar que la gente que está en minoría haga el trabajo, tiene que ser la mayoría la que haga el trabajo para solucionar los problemas. – En la Sociedad Estadounidense de Matemáticas, ¿cómo ha materializado o espera materializar esta fórmula? En nuestro gobierno actualmente no es legal tener programas centrados exclusivamente en reservar puestos a las mujeres. Es un mensaje diferente. Nos queda mucho camino por recorrer, también en Estados Unidos, pero no creo que intentemos cambiarlo todo de golpe. Es más realista ir poco a poco y apoyar de verdad a las jóvenes investigadoras. A largo plazo, una forma mejor de resolver el problema de los roles de género sería que se centraran más en la investigación y en su desarrollo, acompañando y orientando a las mujeres y no conduciéndolas demasiado rápido hacia el liderazgo. – En ese aspecto, ¿qué opinión tiene del caso chileno en comparación con países desarrollados? La meta en Chile de alcanzar la paridad, la igualdad o el cincuenta por ciento, no es realista y es potencialmente dañina actualmente, porque pone una gran carga sobre las mujeres. Para mí alcanzar la igualdad de género es algo por lo que tenemos que luchar y trabajar. No es un tema de mujeres, sino que es un tema para la ciencia y el avance de la ciencia. Tiene que ser algo en lo que hombres y mujeres trabajen juntos, por igual, sin presionar a las mujeres haciéndoles asumir más tareas administrativas y de liderazgo. Comité Científico Internacional La profunda reflexión de Bryna Kra se enlaza con la agenda de paridad de género que impulsa la actual administración del Centro de Modelamiento Matemático. Precisamente, en su posición como miembro del Comité Científico Internacional (ISB, por sus siglas en inglés) del CMM, el pasado 3 y 4 de junio, revisó este tema, así como otros tópicos de relevancia para el centro: sus relaciones internacionales, la formación impartida, la atracción de nuevos talentos, y la estructura general del centro. – Luego de estas exhaustivas reuniones, ¿qué valoración tiene del trabajo del CMM? Fue extraordinario ver la amplitud de lo que está haciendo el CMM y lo mucho que ha crecido, ni siquiera ha pasado un cuarto de siglo. Tiene solo veinticuatro años, el próximo año veinticinco. El increíble crecimiento de los temas que están tocando, es simplemente impresionante. Tengo que decirlo. Son proyecciones, desde la investigación fundamental hasta las aplicaciones, realmente impresionantes. Hay espacio para crecer, hay espacio para sus colaboraciones a nivel internacional, especialmente dentro de América Latina. Hacer un mejor lugar para traer estudiantes e investigadores postdoctorales internacionales hasta Chile, para que formen parte de su vibrante comunidad. – ¿Cuál fue la principal conclusión y qué espacios de mejora advierte? El CMM es un tesoro para Chile, algo que hay que construir y apoyar profundamente, por el impacto que está teniendo no sólo en Chile, sino también a nivel internacional. Esta es mi conclusión, es muy impresionante desde la educación hasta la investigación básica. Toca a un gran número de personas involucradas. Esto es algo muy difícil de construir, pero lo han construido a lo largo de muchos años y es muy difícil de mantener sin muchos recursos. Hay que tenerlo en cuenta para conseguir más recursos, apoyar a los investigadores que están aquí y atraer a más. Educación Además de los ejes centrales, Bryna Kra prestó gran atención al trabajo del Laboratorio de Educación Matemática del CMM, que lidera la profesora Salomé Martínez y que tiene un alto impacto nacional e internacional desde el nivel básico al postgrado, por ejemplo, con la serie de libros Sumo Primero, Matemática Conectada o Suma y Sigue. – A su juicio, ¿qué rol deben tener las y los matemáticos en la formación académica y docente? Los investigadores matemáticos tienen que participar en la educación y la formación de estudiantes incluso mucho más jóvenes, por múltiples razones. Una de ellas, es que los investigadores matemáticos no ven el valor hasta mucho más tarde, cuando lo entienden. Dos, es una cuestión de canalización. Si vamos a cambiar el equilibrio de género, tenemos que cambiarlo a una edad muy temprana. Es demasiado tarde para pensar en ello en la universidad. Para tener una base matemática sólida y una formación real en la parte teórica de las matemáticas, en la que no se trata sólo del simple cálculo, es algo que empieza a una edad muy temprana. Para mí, la educación es parte de nuestra misión como matemáticos. – En ese aspecto, ¿qué resalta del trabajo del CMM-Edu? Este alcance a la comunidad y la construcción de recursos educativos, que tiene un hogar permanente en la Universidad (de Chile) y en un centro de matemáticas, es algo que es muy natural para una salud a largo plazo. El proyecto del laboratorio de educación puede comerse todo el presupuesto (del CMM) y lo que realmente necesita es un tipo de financiación independiente, con participación de un grupo más general de matemáticos y no sólo una persona implicada, sino más personas en la misión. Esto es muy importante para la salud a largo plazo de este proyecto, que realmente contribuye a la salud a largo plazo de la educación en todo el país. Centro de Modelamiento Matemático El CMM es hoy la institución de investigación científica más activa en modelación matemática en Latinoamérica. Es un centro de excelencia de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) de Chile, integrado por ocho universidades asociadas y ubicado en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Además, es el Laboratorio Internacional de Investigación (IRL) #2807 del Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS) de Francia. Su misión es crear matemáticas para dar respuesta a problemas de otras ciencias, la industria y las políticas públicas. Busca desarrollar ciencia con los más altos estándares, excelencia y rigurosidad en áreas como ciencia de datos, clima y biodiversidad, educación, gestión de recursos, minería y salud digital.

