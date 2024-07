0de7769e13

601e066a47

Nacional Política Seguridad Cárcel de alta seguridad y urgencia a proyectos de inteligencia: Boric anuncia medidas contra el crimen organizado Tras una nueva sesión del Gabinete Pro Seguridad, el Mandatario informó la suspensión de su participación en la inauguración de los Juegos Olímpicos París 2024 para "supervisar" el cumplimiento de estas iniciativas. Bárbara Paillal Jueves 18 de julio 2024 11:45 hrs. Presidente Gabriel Boric anuncia nueva cárcel de alta seguridad. Foto: ATON.

Compartir en

Ante el “recrudecimiento” de los hechos de violencia en la Región Metropolitana (RM), el Presidente Gabriel Boric convocó a un nuevo Gabinete Pro Seguridad con presencia de ministros, subsecretarios y el delegado presidencial, Gonzalo Durán, para evaluar las medidas adoptadas contra el crimen organizado. Esto, reconociendo desde el Ejecutivo que los resultados en la zona no han sido los esperados en comparación a otros lugares del país. Luego de la cita gubernamental, el Jefe de Estado dio a conocer cinco nuevas medidas. La constitución de una unidad “Fuerza de tarea especial” para la RM, que sesionará hasta tres veces a la semana, con presencia de la cartera de Interior, Carabineros, PDI, Ministerio Público, la Agencia Nacional de Inteligencia de Chile (ANI) y Gendarmería. Junto con ello, desde el Gobierno anunciaron la creación de una nueva cárcel especial de alta y máxima seguridad para el control de los criminales líderes de las bandas organizadas en la Región Metropolitana, con un costo aproximado de 90 mil millones de pesos, aumentando en 500 las plazas. “Esto requiere, como he dicho antes, sentido de urgencia. Por eso, para acelerar la construcción de esta cárcel, voy a enviar al Congreso un proyecto de ley para efectuar esta construcción de varios trámites y permisos que usualmente demoran la ejecución de estos proyectos, dado la prioridad que este tema reviste, espero contar con la colaboración y sentido de urgencia del Congreso”, dijo Boric. Además, se anunció la creación de una fuerza especial en Gendarmería. “Son gendarmes que trabajarán en las cárceles de alta seguridad bajo un régimen especial y estas facultades especiales necesitarán también la venia del Congreso mediante la aprobación de un proyecto de ley”, añadió. El mandatario también depositará discusión inmediata (plazo de 6 días) sobre los proyectos de inteligencia económica y sistema de inteligencia del Estado ante la falta de avances. El primero se encuentra desde hace 18 meses en la Comisión de Seguridad del Senado y el segundo en la Cámara de Diputados desde el año 2018. “Para terminar y a consecuencia de todo lo expresado anteriormente, he decidido suspender mi participación en la inauguración de los Juegos Olímpicos de París para poder supervisar directamente la instalación de estos espacios, la presentación de estos proyectos de ley y recibir sus resultados. El ministro de Deportes, Jaime Pizarro, junto a la subsecretaria Antonia Illanes además con los protagonistas nuestros deportistas olímpicos, no me cabe ninguna duda que nos van a representar y sepan que son el orgullo de nuestra patria”, sostuvo el Mandatario.

Ante el “recrudecimiento” de los hechos de violencia en la Región Metropolitana (RM), el Presidente Gabriel Boric convocó a un nuevo Gabinete Pro Seguridad con presencia de ministros, subsecretarios y el delegado presidencial, Gonzalo Durán, para evaluar las medidas adoptadas contra el crimen organizado. Esto, reconociendo desde el Ejecutivo que los resultados en la zona no han sido los esperados en comparación a otros lugares del país. Luego de la cita gubernamental, el Jefe de Estado dio a conocer cinco nuevas medidas. La constitución de una unidad “Fuerza de tarea especial” para la RM, que sesionará hasta tres veces a la semana, con presencia de la cartera de Interior, Carabineros, PDI, Ministerio Público, la Agencia Nacional de Inteligencia de Chile (ANI) y Gendarmería. Junto con ello, desde el Gobierno anunciaron la creación de una nueva cárcel especial de alta y máxima seguridad para el control de los criminales líderes de las bandas organizadas en la Región Metropolitana, con un costo aproximado de 90 mil millones de pesos, aumentando en 500 las plazas. “Esto requiere, como he dicho antes, sentido de urgencia. Por eso, para acelerar la construcción de esta cárcel, voy a enviar al Congreso un proyecto de ley para efectuar esta construcción de varios trámites y permisos que usualmente demoran la ejecución de estos proyectos, dado la prioridad que este tema reviste, espero contar con la colaboración y sentido de urgencia del Congreso”, dijo Boric. Además, se anunció la creación de una fuerza especial en Gendarmería. “Son gendarmes que trabajarán en las cárceles de alta seguridad bajo un régimen especial y estas facultades especiales necesitarán también la venia del Congreso mediante la aprobación de un proyecto de ley”, añadió. El mandatario también depositará discusión inmediata (plazo de 6 días) sobre los proyectos de inteligencia económica y sistema de inteligencia del Estado ante la falta de avances. El primero se encuentra desde hace 18 meses en la Comisión de Seguridad del Senado y el segundo en la Cámara de Diputados desde el año 2018. “Para terminar y a consecuencia de todo lo expresado anteriormente, he decidido suspender mi participación en la inauguración de los Juegos Olímpicos de París para poder supervisar directamente la instalación de estos espacios, la presentación de estos proyectos de ley y recibir sus resultados. El ministro de Deportes, Jaime Pizarro, junto a la subsecretaria Antonia Illanes además con los protagonistas nuestros deportistas olímpicos, no me cabe ninguna duda que nos van a representar y sepan que son el orgullo de nuestra patria”, sostuvo el Mandatario.