Cultura Con “The Bear” y “Shōgun” a la cabeza: conoce a los nominados a los Premios Emmy La Academia de Artes y Ciencias de la Televisión publicó la lista de nominados a los galardones de la industria, el reconocimiento más emblemático de la pantalla chica que este año revelará a sus ganadores el próximo 15 de septiembre. Diario UChile Jueves 18 de julio 2024 18:15 hrs. The Bear y Shogun, dos de las series mas nominadas a los Emmy

El pasado miércoles 17 de julio la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión dio a conocer a las y los candidatos de los Premios Emmy, la histórica gala que todos los años destaca los mejores títulos y protagonistas de la pantalla chica, y que este 2024 se celebrará el próximo 15 de septiembre en Los Ángeles, California. Entre las propuestas más valoradas están “Shōgun” y “The Bear“, ambas ficciones que lograron 25 y 23 nominaciones respectivamente, y que corren firmemente por conquistar dos de las principales categorías de la competencia. La primera, en la competencia por Mejor serie de drama; mientras que la segunda -protagonizada por Jeremy Allen White, también nominado por su papel- hará lo propio en la carrera por Mejor serie de comedia. En su categoría, “Shōgun”, creada por la dupla de Rachel Kondo y Justin Marks y cuya historia sigue al primer inglés en llegar a las costas japonesas, disputará la estatuilla con “The Crown”, “Fallout”, “The gilded age”, “The morning show”, “Mr. and Mrs. Smith”, “Slow Horses” y “El problema de los tres cuerpos”. Por su parte, “The Bear”, dirigida por Christopher Storer, se medirá con los títulos “Abbott elementary”, “Curb your enthusiasm”, “Hacks”, “Only murders in the building”, “Palm Royale”, “Reservation dogs” y “What we do in the shadows”. En cuanto a la premiación a las y los mejores actores de la temporada, una de las nominaciones más celebradas fue la de de Allen White, quien constituyó una de sus más altas interpretaciones al encarnar al chef Carmy y su lucha -intera y externa- por reconstituir el restorán de su familia tras el suicidio de su hermano y que ya ganó un Emmy por este papel. Sin embargo, esa no fue la única sorpresa entregada por la serie. Además de Allen White y Ayo Edebiri, los icónicos Bob Odenkirk y Jamie Lee Curtis conquistaron una nominación como mejores actores invitados a una serie de comedia por su participación en el capítulo “Fishes” en la más reciente temporada. A ellos, también se suman los reconocimientos a Imelda Staunton por “The Crown”, Jodie Foster por “True Detective: Night Country”, Richard Gadd por “Baby Reno” y Meryl Streep por “Only Murders in the Building”. Revisa a continuación las nominaciones en las principales categorías: Mejor serie comedia “Abbott Elementary”

“El Oso”

“Curb Your Enthusiasm”

“Hacks”

“Only Murders in the Building”

“Palm Royale”

“Reservation Dogs”

“What We Do in the Shadows” Mejor actor de serie comedia Matt Berry (“What We Do in the Shadows”)

Larry David (“Curb Your Enthusiasm”)

Steve Martin (“Only Murders in the Building”)

Martin Short (“Only Murders in the Building”)

Jeremy Allen White (“El Oso”)

D’Pharaoh Woon-A-Tai (“Reservation Dogs”) Mejor actriz de serie comedia Quinta Brunson (“Abbott Elementary”)

Ayo Edebiri (“El Oso”)

Selena Gomez (“Only Murders in the Building”)

Maya Rudolph (“Loot”)

Jean Smart (“Hacks”)

Kristen Wiig (“Palm Royale”) Mejor actor de reparto de serie comedia Lionel Boyce (“El Oso”)

Paul W. Downs (“Hacks”)

Ebon Moss-Bachrach (“El Oso”)

Paul Rudd “Only Murders in the Building”

Tyler James Williams (“Abbott Elementary”)

Bowen Yang (“Saturday Night Live”) Mejor actriz de reparto de serie comedia Carol Burnett (“Palm Royale”)

Liza Colón-Zayas (“El Oso”)

Hannah Einbinder (“Hacks”)

Janelle James (“Abbott Elementary”)

Sheryl Lee Ralph (“Abbott Elementary”)

Meryl Streep (“Only Murders in the Building”) Mejor serie drama “The Crown”

“Fallout”

“The Gilded Age”

“The Morning Show”

“Mr. and Mrs. Smith”

“Shōgun”

“Slow Horses”

“El Problema de los 3 Cuerpos” Mejor actor en Serie drama Idris Elba (“Hijack”)

Donald Glover (“Mr. and Mrs. Smith”)

Walton Goggins (“Fallout”)

Gary Oldman (“Slow Horses”)

Hiroyuki Sanada (“Shōgun”)

Dominic West (“The Crown”) Mejor actriz en Serie drama Jennifer Aniston (“The Morning Show”)

Carrie Coon (“The Gilded Age”)

Maya Erskine (“Mr. and Mrs. Smith”)

Anna Sawai (“Shо̄gun”)

Imelda Staunton (“The Crown”)

Reese Whiterspoon (“The Morning Show”) Mejor actor de reparto de serie drama Tadanobu Asano (“Shо̄gun”)

Billy Crudup (“The Morning Show”)

Mark Duplass (“The Morning Show”)

Jon Hamm (“The Morning Show”)

Takehiro Hira (“Shōgun”)

Jack Lowden (“Slow Horses”)

Jonathan Pryce (“The Crown”) Mejor actriz de reparto de serie drama Christine Baranski (“The Gilded Age”)

Nicole Beharie (“The Morning Show”)

Elizabeth Debicki (“The Crown”)

Greta Lee (“The Morning Show”)

Lesley Manville (“The Crown”)

Karen Pittman (“The Morning Show”)

Holland Taylor (“The Morning Show”) Mejor serie limitada “Baby Reno”

“Fargo”

“Lessons in Chemistry”

“Ripley”

“True Detective: Night Country” Mejor actor en una serie limitada o película Matt Bomer (“Fellow Travelers”)

Richard Gadd (“Baby Reno”)

Jon Hamm (“Fargo”)

Tom Hollander (“Feud: Capote vs The Swans”)

Andrew Scott (“Ripley”) Mejor actriz en una serie limitada o película Jodie Foster (“True Detective: Night Country”)



Brie Larson (“Lessons in Chemistry”)



Juno Temple (“Fargo”)



Sofia Vergara (“Griselda”)



Naomi Watts (“Feud: Capote vs The Swans”)

