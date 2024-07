4556679431

Masquemusica y el lanzamiento de su primer disco: "Es muy profundo, tiene que ver con un proceso de vida" La artista nacional, Macarena Campos, conversó con Radio U. de Chile sobre el proceso detrás de "Tarde o temprano", su primer LP. Un trabajo contundente que tuvo como base el trabajo en equipo y que tendrá su lanzamiento oficial en noviembre. Diario UChile Jueves 18 de julio 2024 18:58 hrs.

Para Macarena Campos, conocida artísticamente como Masquemusica, su primer disco de larga duración representa el tránsito que ha tenido que recorrer durante todos estos años para forjar una carrera en la industria. “Es profundo porque también tiene que ver con un proceso de vida, en el fondo, yo tenía estas ganas de dedicarme a la música. Y todo el camino y el proceso que ha sido tomar esta decisión, en lo personal, en lo económico, ha sido un camino hermoso, pero también duro”, confesó en entrevista con el programa Semáforo de Radio Universidad de Chile. Durante julio, y luego de conquistar su lugar en la escena chilena a través de una serie de importantes colaboraciones con diversos colegas, Campos oficializó el lanzamiento de “Tarde o temprano“, su debut discográfico en el que reconoce un espíritu colectivo no menor. “Estoy muy orgullosa de la banda, y ellos están súper contentos. Ya pudimos mostrar algunos adelantos cuando hicimos el show aquí, en Sala Master, y ahora ya podemos mostrarles la guagua completa. Yo nunca había sacado un disco, entonces todos estos sentimientos son nuevos para mí”, afirmó Masquemusica, haciendo referencia a la presentación que el pasado 19 de abril la tuvo en el icónico espacio de nuestra radio con entradas sold out. Pero más allá de la compenetración interpretativa lograda con los músicos que la acompañan, su trabajo con Dj Pérez, Felipe Metraca, Ed Niedhard e Ismael Oddó resultó crucial en el resultado final que tuvo el álbum. “El disco se hizo en dos partes. Lanzamos los temas ‘Mi poder’, ‘Tu luz’, ‘Tarde o temprano’, con singles donde grabamos todo separado e incluso con otra estética sonora. Y a medida que fuimos ensayando y conociéndonos más, además de que estuvimos en el Fluvial y preparándonos para el REC, en los mismos ensayos fueron saliendo las últimas canciones, donde entre todos empezamos a armarlas ahí, en vivo, en los ensayos”, explicó. “Yo me llevaba la tarea para la casa de las letras. Fueron momentos hermosos. Nunca había vivido eso, de hacer canciones todos juntos, de estar ahí. Ha sido un tiempo hermoso también de conocer a estos músicos increíbles”, sumó Campos, quien igualmente marcó un hito reciente en su carrera al telonear los conciertos de los músicos Alicia Keys y Black Pumas en Chile. Un disco de introspección A la exploración sonora que compone esta placa -sumando ritmos y estilos que van del trip hop a una estética más jazzera-, se suma una serie de textos que van por una línea mucho más introspectiva. “Es el resultado de haber hecho terapia, de entender, de comprender, de entregarse. Y que cuesta, porque obviamente uno tiene miedo, y esa sensación no se va a ir. Hay que hacer las cosas. Al final, uno lo hace con miedo y después dice ‘oh, lo hice'”, aseguró la artista. “Me cuesta no hacer letras que me identifiquen. Por ejemplo, ‘Ángeles’ es una base que el Pérez hizo porque se le había muerto un amigo, un chico muy joven. De un día para otro, de un ataque al corazón. A una de mis amigas, su mejor amigo se murió. Yo perdí un tío terminando la pandemia, que también fue súper fuerte para toda la familia. Como que se me juntaron muchas muertes en poco tiempo. Y a medida que uno va creciendo, te vas dando cuenta de que la muerte es más cercana. Cuando uno es más niño no la ves tanto, piensas que sólo le va a pasar a la gente mayor, y no. Vas creciendo y te das cuenta que se lleva niños, guagüitas, gente joven y gente que uno quiere. Sobre todo en la pandemia, que ya estábamos normalizando la muerte”, ejemplificó. “‘Ángeles’ no llegó para sanar el dolor, pero sí puede acompañar y dar un poquito de esperanza, que siento que es lo que nos falta cuando estamos sufriendo la pérdida de un ser querido“, agregó la artista nacional. “Otra que siento que marca un momento vulnerable y lindo en el disco es ‘No volveré’, que es más afro-beat y es bien jazzera. Todos hemos pasado por momentos tristes, de vulnerabilidad, en que no entendemos por qué vivimos lo que vivimos, pero ya no lo podemos cambiar. Y la culpa es una cosa que, por lo menos a mí, me enrolla bastante, en el sentido de que me sentía muy culpable de cosas malas que me habían hecho otras personas, que no eran mi culpa”. Sobre los próximos conciertos donde Masquemusica y su banda podrán interpretar todas estas canciones, la artista confirmó que el lanzamiento oficial será agendado durante noviembre de este año. Por lo pronto, estarán realizando un recital acústico en un lugar secreto, cuyas entradas y coordenadas se pueden conseguir escribiendo al correo masquemusicaaaa@gmail.com.

