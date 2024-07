4556679431

Nacional Salud “No debería ser un privilegio, debería ser un derecho”: Presidente Boric presenta proyecto de ley de Salud Mental Integral El Mandatario abordó su propia experiencia para remarcar por qué es importante avanzar en una legislación sobre la materia. Además, destacó que la iniciativa considera las vivencias de distintas personas a lo largo del país. Camilo Vega Martinez Jueves 18 de julio 2024 17:39 hrs. Proyecto de ley de Salud Mentral Integral. Foto: Prensa Presidencia

El Presidente Gabriel Boric, junto a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, firmó el proyecto de ley de Salud Mental Integral. Una iniciativa que, como su nombre lo dice, busca promover y proteger la salud mental de todas las personas durante el desarrollo de su vida. Desde San Antonio, además de referirse a los alcances del proyecto de ley, el Mandatario habló sobre la experiencia que han tenido como Gobierno con otras leyes que han impulsado, como la Ley TEA y la creación del Sistema Nacional de Cuidados, y como éstas se vinculan con la necesidad de políticas públicas salud mental. “Me dicen las cuidadoras que justamente nadie se preocupa de ellas y que tienen un desgaste en materia de salud mental que es tremendo”, señaló. “Por eso, este proyecto busca mejorar la calidad y oportunidad de la atención en la Red de Salud y promover la inclusión social, y abordar las necesidades de las personas con enfermedades y padecimientos mentales, con o sin discapacidad psíquica o intelectual, reforzar el reconocimiento del respeto a la dignidad y los derechos humanos como esenciales en la aplicación de esta normativa”, sostuvo Boric. Esta iniciativa de ley crea, entre otros aspectos, un Comité Interministerial de Salud Mental que deberá, por ejemplo, hacerse cargo de elaborar la Política Nacional de Salud Mental y su Plan de Acción, que guiará al Estado en el mediano y largo plazo. “Me ha tocado vivir muy de cerca la discriminación que significa cuando uno confiesa, casi como si fuera un delito, que tiene algún padecimiento vinculado a la salud mental”, señaló. “Yo he tenido el privilegio, producto de problemas vinculados a la salud mental, en particular un trastorno obsesivo compulsivo, tener acceso a terapia. Pero ese privilegio no lo tienen todos y no debería ser un privilegio, debería ser un derecho. Y debería ser un derecho al que no tengamos miedo a decir con fuerza que lo necesitamos”, agregó el Jefe de Estado. El Presidente Boric explicó que esta nueva ley tiene por objeto, promover y proteger la salud mental de todas las personas durante todo el desarrollo de su vida. “Con esto, estamos cumpliendo con los miles de niños, niñas, jóvenes y adultos que necesitan del compromiso del Estado para abordar la salud mental”, indicó. Además, el Mandatario recordó que para poder crear un proyecto integral se consideraron las recomendaciones de organismos internacionales, pero también la visión de las personas que tienen experiencia en este tema.

