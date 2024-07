24e2a1ae2f

a20d9c194a

Isapres Salud Juan Carlos Said por venta de Banmédica: “La isapre no va a quebrar, nada de eso está sobre la mesa” El especialista en salud pública señaló que los afiliados presentarían complejidades quizás "en tres o cuatro años", pero en el corto plazo su recomendación es que los usuarios mantengan sus planes, dado que Unitedhealth Group no se va del país. Diario UChile Viernes 19 de julio 2024 18:57 hrs. Isapre Banmédica. Foto: Aton.

Compartir en

El médico internista de la Universidad de Chile y magíster en Salud Pública, Juan Carlos Said, explicó las repercusiones tras la venta de Banmédica y Vida Tres, ambas isapres del grupo Unitedhealth Group, decimoquinta empresa más grande en Estados Unidos. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el especialista sostuvo que la decisión se adoptó luego de que la empresa decidió retirar sus activos de Brasil y, por consecuencia, de nuestro país. Sin embargo, también apuntó a factores locales: “El sistema de financiamiento con que Banmédica llegó a Chile era uno donde podían subir los planes indefinidamente, donde se podían dejar a los enfermos, a las personas más costosas, fuera del seguro y eso era algo evidentemente lucrativo”. Esto último, apuntó Said, se modificó tras la serie de demandas ciudadanas y fallos en la Corte Suprema que afectó a los seguros privados. Por ello, indicó que los países desarrollados “prácticamente todos tienen o seguros privados sociales sin fines de lucro o seguros nacionales. La primera opción es la que tienen países como Alemania, Holanda, la segunda opción es la que tiene Australia, Corea del Sur, Taiwán, entre muchos otros”. Consultado sobre qué pasará con los afiliados de Banmédica, descartó afectaciones en el corto plazo: “En dos años, creo que uno pudiera decir tranquilamente que no va a pasar nada, en el sentido de que las isapres están presentando su planes de pago a la Superintendencia, la ley corta les dio cierta estabilidad que les va a permitir probablemente dar cuenta de esos pagos en los próximos años”. “Lo complejo para los afiliados no está en el corto plazo sino más allá, quizás en tres o cuatro años, dado que sin unas reglas del juego que estén realmente claras, y hoy creo que la situación es demasiado inestable, no es claro que haya necesariamente un comprador“, sostuvo. Respecto a recomendaciones para las y los afiliados, indicó que “si usted tiene un plan que lo puede seguir pagando, es decir, que no está generando una angustia financiera y ese plan satisface sus necesidades, yo lo mantendría. No haría cambios porque efectivamente Unitedhealth anunció que va a poner a la venta el grupo Banmédica, pero no ha dicho que se va a ir del país, la isapre no va a quebrar, nada de eso está sobre la mesa”. ¿Y la reforma a la salud? Sobre la posibilidad de que durante la actual administración y periodo legislativo se pueda avanzar en una reforma estructural, el médico sinceró que las posibilidades “son cercanas a cero“. Esto, considerando el complejo curso del debate previsional. “Si el sistema político no se pone de acuerdo en algo tan simple como distribuir el 6% adicional de cotización, créanme que va a ser imposible ponerse de acuerdo en algo que es extremadamente más complejo como es reformar un seguro de salud, la forma en que se paga, qué van a financiar, qué prestaciones van a incluir. Una reforma de salud es realmente una de las cosas más complejas que tiene que enfrentar cualquier gobierno y es bastante más complejo que la reforma a las AFP”, declaró Said. El especialista también dijo ver “cierta ingenuidad en la oposición, en el sentido de que está la percepción de que es carrera corrida, de que van a ganar fácil, que quizás van a tener mayoría en ambas cámaras, como esta idea de que ‘no importa, no lleguemos a ningún acuerdo, total nosotros lo arreglamos todo’, y la verdad que estos son problemas muy profundos, que aún teniendo mayoría en el Congreso son difíciles de legislar. Ningún gobierno quiere gobernar o asumir teniendo dos problemas serios que resolver“.

El médico internista de la Universidad de Chile y magíster en Salud Pública, Juan Carlos Said, explicó las repercusiones tras la venta de Banmédica y Vida Tres, ambas isapres del grupo Unitedhealth Group, decimoquinta empresa más grande en Estados Unidos. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el especialista sostuvo que la decisión se adoptó luego de que la empresa decidió retirar sus activos de Brasil y, por consecuencia, de nuestro país. Sin embargo, también apuntó a factores locales: “El sistema de financiamiento con que Banmédica llegó a Chile era uno donde podían subir los planes indefinidamente, donde se podían dejar a los enfermos, a las personas más costosas, fuera del seguro y eso era algo evidentemente lucrativo”. Esto último, apuntó Said, se modificó tras la serie de demandas ciudadanas y fallos en la Corte Suprema que afectó a los seguros privados. Por ello, indicó que los países desarrollados “prácticamente todos tienen o seguros privados sociales sin fines de lucro o seguros nacionales. La primera opción es la que tienen países como Alemania, Holanda, la segunda opción es la que tiene Australia, Corea del Sur, Taiwán, entre muchos otros”. Consultado sobre qué pasará con los afiliados de Banmédica, descartó afectaciones en el corto plazo: “En dos años, creo que uno pudiera decir tranquilamente que no va a pasar nada, en el sentido de que las isapres están presentando su planes de pago a la Superintendencia, la ley corta les dio cierta estabilidad que les va a permitir probablemente dar cuenta de esos pagos en los próximos años”. “Lo complejo para los afiliados no está en el corto plazo sino más allá, quizás en tres o cuatro años, dado que sin unas reglas del juego que estén realmente claras, y hoy creo que la situación es demasiado inestable, no es claro que haya necesariamente un comprador“, sostuvo. Respecto a recomendaciones para las y los afiliados, indicó que “si usted tiene un plan que lo puede seguir pagando, es decir, que no está generando una angustia financiera y ese plan satisface sus necesidades, yo lo mantendría. No haría cambios porque efectivamente Unitedhealth anunció que va a poner a la venta el grupo Banmédica, pero no ha dicho que se va a ir del país, la isapre no va a quebrar, nada de eso está sobre la mesa”. ¿Y la reforma a la salud? Sobre la posibilidad de que durante la actual administración y periodo legislativo se pueda avanzar en una reforma estructural, el médico sinceró que las posibilidades “son cercanas a cero“. Esto, considerando el complejo curso del debate previsional. “Si el sistema político no se pone de acuerdo en algo tan simple como distribuir el 6% adicional de cotización, créanme que va a ser imposible ponerse de acuerdo en algo que es extremadamente más complejo como es reformar un seguro de salud, la forma en que se paga, qué van a financiar, qué prestaciones van a incluir. Una reforma de salud es realmente una de las cosas más complejas que tiene que enfrentar cualquier gobierno y es bastante más complejo que la reforma a las AFP”, declaró Said. El especialista también dijo ver “cierta ingenuidad en la oposición, en el sentido de que está la percepción de que es carrera corrida, de que van a ganar fácil, que quizás van a tener mayoría en ambas cámaras, como esta idea de que ‘no importa, no lleguemos a ningún acuerdo, total nosotros lo arreglamos todo’, y la verdad que estos son problemas muy profundos, que aún teniendo mayoría en el Congreso son difíciles de legislar. Ningún gobierno quiere gobernar o asumir teniendo dos problemas serios que resolver“.