24e2a1ae2f

a20d9c194a

Seguridad Subsecretario Monsalve: “El régimen carcelario será ejemplar” La autoridad de Gobierno reiteró que la construcción de la cárcel de máxima seguridad generará 500 cupos adicionales al sistema penitenciario. Además, indicó que la discusión sobre el lugar es legitima, pero la decisión será técnica. Diario UChile Viernes 19 de julio 2024 11:05 hrs. Subsecretario Manuel Monsalve

Compartir en

Una de las medidas de seguridad que anunció este jueves el Gobierno fue la construcción de una cárcel de alta y máxima seguridad en la Región Metropolitana para recibir a líderes de bandas del crimen organizado. Iniciativa que provocó la preocupación de alcaldes y alcaldesas de la región, e incluso algunos jefes comunales fueron críticos de esta estrategia. Al respecto, este viernes el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, señaló que “la instalación de un recinto penitenciario siempre genera polémica, y evidentemente, nadie quiere tener una cerca”. Así, el subsecretario explicó que “el régimen carcelario va a ser ejemplar, eso es lo importante, la determinación es que en un país donde prácticamente no habían cupos para máxima seguridad, hemos duplicado la cantidad y se va a construir una cárcel que va a generar 500 cupos, para que quienes son parte de organizaciones criminales que hoy día sepan que si son detenidos van a ir a un régimen carcelario extraordinariamente duro”. “Cuando partió el Gobierno habían 300 cupos y esperamos al finalizar esta administración llegar a los 800. Ahora se va construir una cárcel que tiene dos cosas adicionales que anunció el Presidente Gabriel Boric, una es la necesidad de tener gendarmes capacitados y especializados en máxima seguridad, y segundo, tener facultades extraordinarias para construir la cárcel en tiempo récord. Esto, porque en Chile históricamente se han demorado en su construcción, son procesos de hasta 10 años, y nuestro país no puede esperar ese tiempo”, agregó. Así, Monsalve destacó “la decisión del Mandatario es pedir facultades especiales al Congreso para construir en un periodo récord que esta planificado en dos años. Creo que hay una discusión legitima respecto al lugar, no me quiero anticipar a algo que técnicamente tiene que ser resuelto, porque hay una serie de componentes de es índole, no sólo el terreno, la ubicación, hay condiciones de seguridad, traslado, que tiene que ser analizado y eso le corresponde al Ministerio de Justicia”. Cabe mencionar que durante esta mañana Presidente Boric junto a la ministra del Interior, Carolina Tohá; el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve; el delegado presidencial de la RM, Gonzalo Durán; el director de la Agencia Nacional de Inteligencia, Luis Marcó, y autoridades policiales, encabezaron la constitución de la Unidad de Acción y Seguridad, una fuerza de tarea especial que reúne a los equipos operativos y de inteligencia de la seguridad en la Región Metropolitana

Una de las medidas de seguridad que anunció este jueves el Gobierno fue la construcción de una cárcel de alta y máxima seguridad en la Región Metropolitana para recibir a líderes de bandas del crimen organizado. Iniciativa que provocó la preocupación de alcaldes y alcaldesas de la región, e incluso algunos jefes comunales fueron críticos de esta estrategia. Al respecto, este viernes el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, señaló que “la instalación de un recinto penitenciario siempre genera polémica, y evidentemente, nadie quiere tener una cerca”. Así, el subsecretario explicó que “el régimen carcelario va a ser ejemplar, eso es lo importante, la determinación es que en un país donde prácticamente no habían cupos para máxima seguridad, hemos duplicado la cantidad y se va a construir una cárcel que va a generar 500 cupos, para que quienes son parte de organizaciones criminales que hoy día sepan que si son detenidos van a ir a un régimen carcelario extraordinariamente duro”. “Cuando partió el Gobierno habían 300 cupos y esperamos al finalizar esta administración llegar a los 800. Ahora se va construir una cárcel que tiene dos cosas adicionales que anunció el Presidente Gabriel Boric, una es la necesidad de tener gendarmes capacitados y especializados en máxima seguridad, y segundo, tener facultades extraordinarias para construir la cárcel en tiempo récord. Esto, porque en Chile históricamente se han demorado en su construcción, son procesos de hasta 10 años, y nuestro país no puede esperar ese tiempo”, agregó. Así, Monsalve destacó “la decisión del Mandatario es pedir facultades especiales al Congreso para construir en un periodo récord que esta planificado en dos años. Creo que hay una discusión legitima respecto al lugar, no me quiero anticipar a algo que técnicamente tiene que ser resuelto, porque hay una serie de componentes de es índole, no sólo el terreno, la ubicación, hay condiciones de seguridad, traslado, que tiene que ser analizado y eso le corresponde al Ministerio de Justicia”. Cabe mencionar que durante esta mañana Presidente Boric junto a la ministra del Interior, Carolina Tohá; el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve; el delegado presidencial de la RM, Gonzalo Durán; el director de la Agencia Nacional de Inteligencia, Luis Marcó, y autoridades policiales, encabezaron la constitución de la Unidad de Acción y Seguridad, una fuerza de tarea especial que reúne a los equipos operativos y de inteligencia de la seguridad en la Región Metropolitana