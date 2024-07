f6799ae800

6f4fd02707

18-O Derechos Humanos Medios de comunicación María Paz Grandjean por causas judiciales del estallido social: “La historia se hará cargo de contar los crímenes que cometieron” La actriz, quien recibió un disparo en el rostro de parte de un efectivo de Carabineros durante las protestas de octubre de 2019, tuvo duras críticas para los medios de comunicación, el mundo político y el sistema de justicia. Fernanda Araneda Sábado 20 de julio 2024 8:46 hrs. La actriz María Paz Grandjean.

Compartir en

Tras varias semanas de juicio oral, el pasado viernes 12 de julio, el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago absolvió al excarabinero Sebastián Zamora, acusado de lanzar a un menor de edad al lecho del Río Mapocho. El desenlace del llamado caso Pío Nono, generó una ola de cuestionamientos sobre el Ministerio Público y la fiscal a cargo, Ximena Chong. Incluso, llevó a algunos actores políticos a cuestionar la legitimidad de otras investigaciones judiciales por hechos ocurridos durante el estallido social. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la actriz María Paz Grandjean -quien recibió un disparo en el rostro de parte de un efectivo de Carabineros durante las protestas de octubre de 2019– se declaró desilusionada de la narrativa construida alrededor del caso Pío Nono, el rol de la fiscal Chong y el estallido social en general. Pese a que tuvo duras críticas para los medios de comunicación, el mundo político y el sistema de justicia, Grandjean también afirmó estar confiada en que a la larga, se esclarecerá lo que ocurrió. A su juicio, “la historia se hará cargo”. – ¿Cómo ves el ambiente que se ha generado tras el veredicto del caso Pío Nono? No me sorprende. Me siento un poco despegada de la realidad en el sentido de que no tomo en cuenta mucho los medios, sobre todo los hegemónicos, porque uno ve mucha delincuencia dentro de ellos. No me relaciono con criminales o gente que informa de manera criminal, me alejé un poco de esa situación. Sin embargo, por supuesto que conozco el caso de Anthony y que conozco el acoso que ha recibido la fiscal Chong. Por eso encuentro que es bastante criminal como los medios han tratado a una fiscal que está haciendo su trabajo, como se mencionaba en la columna de Daniel Matamala, que explicaba que las primeras críticas de Chong curiosamente no eran de la derecha sino que de la izquierda, porque lo que ella investiga es corrupción. Obviamente están todos súper asustados y la tildan a ella de delincuente, cuando ella es la que está procurando que la corrupción por lo menos la miremos. Siento esa enorme injusticia, pero yo ya vengo sintiendo eso hace tiempo. Siento el fracaso total de este país. En términos de acuerdo social lo siento completamente fracasado. Destinado al fracaso además porque un país sin memoria no tiene ningún futuro, como ya se ha demostrado. – Debe ser frustrante para ti lo que se dice ahora del estallido. Niegan los crímenes realizados y criminalizan a las víctimas. Eso es lo que encuentro que no tiene perdón. Por eso es que trato de no escuchar los medios tradicionales, porque me parece que son los más criminales, teniendo el poder que tienen y cometiendo los actos que cometen de desinformación. No hay por dónde salvarse, no hay nadie quien te proteja. Hay una fiscal que trata de hacer su pega y todos la atacan. – Mencionas lo que hacen los medios de comunicación, ¿pero cómo ves al mundo político? El mundo político está como cooptado, siento yo, de ambiciones más que de ganas de resolución política. Todo es poder y plata. El mundo político en Chile está muerto hace mucho tiempo para mí, no hay nadie que nos represente. Están asustados porque son observados en sus corrupciones y en sus delitos y el Gobierno evidentemente en su fracaso total de todo lo que propuso en su programa, no encuentra nada mejor que criminalizar a la gente que tenía legítimas demandas sociales. – ¿Ves alguna posibilidad de que cambie esa narrativa? Sí, se va a revertir como siempre, va a ganar la derecha y la izquierda se va a empezar a unir, en ese sentido se va a revertir. Entonces tampoco va a ser una izquierda, va a ser una reacción al fascismo y al retroceso total histórico que va a provocar la derecha, pero no va a ser un progreso, sino que una resistencia ante esa criminalidad en que va a caer este país. – Respecto a las causas judiciales del estallido, en tu caso se condenó al carabinero que te disparó, pero en el caso Pío Nono se absolvió a Sebastián Zamora. ¿Cómo crees que va a avanzar ese tema? Yo lo miraría con paciencia. Creo que estamos recién empezando el tema de Anthony. Creo que se va a alargar mucho más y yo espero, sigo confiando, no sé si decir en la justicia chilena, pero sigo confiando en que eso se va a aclarar. No creo que haya justicia, pero yo creo que la propia historia se hará cargo de contar las acciones criminales que han cometido al dejar libre a Zamora. – Y respecto a otros casos de violaciones a los derechos humanos en el estallido, ¿crees que la justicia hará cargo? No. Ya no lo hizo, van a cumplirse cinco años, no lo hizo y claramente hubo mucha manipulación para que eso no sucediera. Aún así creo que la historia lo va a revertir. – No crees en la justicia pero sí que a la larga se logrará reescribir la historia. Sí, totalmente. Me voy dando cuenta más que nada cuando me toca estar afuera del país. La historia se escribe de hartas más maneras.

Tras varias semanas de juicio oral, el pasado viernes 12 de julio, el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago absolvió al excarabinero Sebastián Zamora, acusado de lanzar a un menor de edad al lecho del Río Mapocho. El desenlace del llamado caso Pío Nono, generó una ola de cuestionamientos sobre el Ministerio Público y la fiscal a cargo, Ximena Chong. Incluso, llevó a algunos actores políticos a cuestionar la legitimidad de otras investigaciones judiciales por hechos ocurridos durante el estallido social. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la actriz María Paz Grandjean -quien recibió un disparo en el rostro de parte de un efectivo de Carabineros durante las protestas de octubre de 2019– se declaró desilusionada de la narrativa construida alrededor del caso Pío Nono, el rol de la fiscal Chong y el estallido social en general. Pese a que tuvo duras críticas para los medios de comunicación, el mundo político y el sistema de justicia, Grandjean también afirmó estar confiada en que a la larga, se esclarecerá lo que ocurrió. A su juicio, “la historia se hará cargo”. – ¿Cómo ves el ambiente que se ha generado tras el veredicto del caso Pío Nono? No me sorprende. Me siento un poco despegada de la realidad en el sentido de que no tomo en cuenta mucho los medios, sobre todo los hegemónicos, porque uno ve mucha delincuencia dentro de ellos. No me relaciono con criminales o gente que informa de manera criminal, me alejé un poco de esa situación. Sin embargo, por supuesto que conozco el caso de Anthony y que conozco el acoso que ha recibido la fiscal Chong. Por eso encuentro que es bastante criminal como los medios han tratado a una fiscal que está haciendo su trabajo, como se mencionaba en la columna de Daniel Matamala, que explicaba que las primeras críticas de Chong curiosamente no eran de la derecha sino que de la izquierda, porque lo que ella investiga es corrupción. Obviamente están todos súper asustados y la tildan a ella de delincuente, cuando ella es la que está procurando que la corrupción por lo menos la miremos. Siento esa enorme injusticia, pero yo ya vengo sintiendo eso hace tiempo. Siento el fracaso total de este país. En términos de acuerdo social lo siento completamente fracasado. Destinado al fracaso además porque un país sin memoria no tiene ningún futuro, como ya se ha demostrado. – Debe ser frustrante para ti lo que se dice ahora del estallido. Niegan los crímenes realizados y criminalizan a las víctimas. Eso es lo que encuentro que no tiene perdón. Por eso es que trato de no escuchar los medios tradicionales, porque me parece que son los más criminales, teniendo el poder que tienen y cometiendo los actos que cometen de desinformación. No hay por dónde salvarse, no hay nadie quien te proteja. Hay una fiscal que trata de hacer su pega y todos la atacan. – Mencionas lo que hacen los medios de comunicación, ¿pero cómo ves al mundo político? El mundo político está como cooptado, siento yo, de ambiciones más que de ganas de resolución política. Todo es poder y plata. El mundo político en Chile está muerto hace mucho tiempo para mí, no hay nadie que nos represente. Están asustados porque son observados en sus corrupciones y en sus delitos y el Gobierno evidentemente en su fracaso total de todo lo que propuso en su programa, no encuentra nada mejor que criminalizar a la gente que tenía legítimas demandas sociales. – ¿Ves alguna posibilidad de que cambie esa narrativa? Sí, se va a revertir como siempre, va a ganar la derecha y la izquierda se va a empezar a unir, en ese sentido se va a revertir. Entonces tampoco va a ser una izquierda, va a ser una reacción al fascismo y al retroceso total histórico que va a provocar la derecha, pero no va a ser un progreso, sino que una resistencia ante esa criminalidad en que va a caer este país. – Respecto a las causas judiciales del estallido, en tu caso se condenó al carabinero que te disparó, pero en el caso Pío Nono se absolvió a Sebastián Zamora. ¿Cómo crees que va a avanzar ese tema? Yo lo miraría con paciencia. Creo que estamos recién empezando el tema de Anthony. Creo que se va a alargar mucho más y yo espero, sigo confiando, no sé si decir en la justicia chilena, pero sigo confiando en que eso se va a aclarar. No creo que haya justicia, pero yo creo que la propia historia se hará cargo de contar las acciones criminales que han cometido al dejar libre a Zamora. – Y respecto a otros casos de violaciones a los derechos humanos en el estallido, ¿crees que la justicia hará cargo? No. Ya no lo hizo, van a cumplirse cinco años, no lo hizo y claramente hubo mucha manipulación para que eso no sucediera. Aún así creo que la historia lo va a revertir. – No crees en la justicia pero sí que a la larga se logrará reescribir la historia. Sí, totalmente. Me voy dando cuenta más que nada cuando me toca estar afuera del país. La historia se escribe de hartas más maneras.