Joe Biden no irá a la reelección y entrega su apoyo a Kamala Harris: “Es hora de unirse y vencer a Trump”

El actual presidente de Estados Unidos, y quién hasta hoy figuraba como candidato demócrata, Joe Biden, anunció su decisión de retirarse de la carrera presidencial. Esto ocurre tras semanas de presiones dentro de su propio partido por su crítico desempeño en la campaña y en los debates contra Donald Trump, candidato republicano.

Mediante un comunicado, que compartió por sus redes sociales, el demócrata informó a sus electores que “ha sido el mayor honor de mi vida ser su Presidente. Y si bien mi intención ha sido buscar la reelección, creo que lo mejor para mi partido y para el país es que me retire y me concentre únicamente en cumplir mis deberes como presidente por el resto de mi mandato”.

La máxima autoridad norteamericana señaló que durante la próxima semana entregará más detalles acerca de su decisión. “Por ahora, déjenme expresar mi más profundo agradecimiento a todos aquellos que han trabajado tan duro para verme reelegido. Quiero agradecer a la vicepresidenta Kamala Harris por ser una compañera extraordinaria en todo este trabajo. Y permítanme expresar mi más sincero agradecimiento al pueblo estadounidense por la fe y la confianza que depositaron en mí”, dijo.

“Creo hoy en lo que siempre he creído: que no hay nada que Estados Unidos no pueda hacer – cuando lo hacemos juntos. Solo tenemos que recordar que somos los Estados Unidos de América”, finalizó en su comunicado.

Pero, además, Biden notificó su respaldo a la candidatura de la vicepresidenta Kamala Harris. “Hoy quiero ofrecer todo mi apoyo y respaldo para que Kamala sea la candidata de nuestro partido este año. Demócratas: es hora de unirse y vencer a Trump. Hagámoslo”, declaró.

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV

