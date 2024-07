e6e3f03001

a6f1f2658f

Nacional Política Seguridad “Siempre llega tarde”: autoridades locales rebaten eficacia del Plan Calles sin Violencia y Gobierno defiende su implementación La ministra Tohá respaldó que lo realizado por el Ejecutivo es lo que está recomendado internacionalmente. Mientras, el gobernador metropolitano insistió en una "terapia de shock" y la alcaldesa Leitao apuntó a abordar el uso de armas y la violencia. Bárbara Paillal Domingo 21 de julio 2024 18:03 hrs. Plan Calles sin Violencia. Foto: ATON.

Compartir en

En las últimas 24 horas se registraron tres ataques contra funcionarios de seguridad municipal en las comunas de La Cisterna, Independencia y La Reina, que se suman a una serie de hechos violentos que marcaron la semana. Evaluando nuevas estrategias, el Gobierno decidió extender el Plan Calles sin Violencia (que rige desde abril del 2023) a las 52 comunas de la Región Metropolitana, pese a que en la oposición se cuestiona su efectividad. La actual administración defendió su implementación sacando a relucir las cifras. Según datos de la cartera de Interior, a nivel nacional, comparando 2022 y 2023, se registró una reducción de un -8,4% en la tasa de homicidios, mientras que en la RM ese porcentaje bajó al -5,9%. En conversación con CHV Noticias, la ministra del Interior, Carolina Tohá, destacó el “freno” en la curva al alza de los homicidios y sostuvo que “lo que está haciendo el Estado de Chile en materia de seguridad y de combate contra el crimen organizado es lo que hay que hacer, es lo que está recomendado internacionalmente y lo que da resultado”. Sin embargo, han sido las propias autoridades de Gobierno quienes han admitido que durante estas últimas semanas se ha evidenciado un “recrudecimiento” en los delitos violentos. Consultado por los cuestionamientos y los llamados a aplicar medidas de “shock”, el delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán, respondió que el Plan de Calles sin Violencia “significó una reducción de homicidios, pero esto se articula con un conjunto de otros planes. Esto supone un esfuerzo del Estado en múltiples ámbitos y con distintos instrumentos y el que hemos incorporado recientemente es la Unidad de Acción y Seguridad”. Frente a este escenario y mientras asistía a la presentación del plan para retirar el comercio ilegal del Parque de los Reyes, el gobernador metropolitano, Claudio Orrego, afirmó que “Santiago no es una comuna es un conjunto de comunas, elegir una sí y otras no, es no entender que el crimen organizado no reconoce los limites comunales y, segundo, tener un solo indicador que es el número de homicidios es subestimar el nivel de violencia porque hay muchas comunas que tienen gran cantidad de homicidios frustrados que estaban fuera del plan”. En esa línea, la máxima autoridad regional insistió en una “terapia de shock”, por lo menos, en la Región Metropolitana, además del apoyo militar al combate del delito a través de un estado de excepción u otra medida. Una postura que recogió la alcaldesa de Peñalolén y presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), Carolina Leitao. Respecto al plan, sostuvo que “se ha cumplido los objetivos de ir reduciendo los homicidios en esas comunas, pero falta todavía el tema de delitos violentos y uso de armas que estamos claros siguen ocurriendo. Creemos que si bien hay una evaluación positiva respecto de algunos de los objetivos, también en el cumplimiento de algunas metas de ese plan, respecto a intervención territorial y otros, falta todavía el tema de abordar con mayor énfasis el uso de armas y otros delitos violentos en nuestras comunas”. Mientras, el alcalde de Zapallar y presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), Gustavo Alessandri, indicó que “el Gobierno lamentablemente siempre llega tarde, hemos tenido homicidios en las últimas semanas y lamentablemente el Plan Calles sin Violencia todavía no está ejecutado al 100%. Se habla de muchos millones de pesos, no incluye a todo el país, solamente a la Región Metropolitana ahora, después de que aumentaron los homicidios en los últimos días, y la pregunta es ¿Qué pasa con Chile cuando el delito es movible? Se van a trasladar a otras comunas, a otros lugares y los chilenos seguimos sufriendo de la delincuencia, de distintos delitos, y el Gobierno cree que gobernar es solamente para la RM y ese no es el sentido de un país”. Cabe destacar que, junto a otras medidas, el delegado presidencial metropolitano anunció que este lunes se entregará al Presidente Gabriel Boric un plan para reorganizar un conjunto de funciones policiales que busca tener más efectivos en las calles. Adicionalmente, se incorporarán 500 nuevos carabineros para la RM el próximo 09 de agosto.

En las últimas 24 horas se registraron tres ataques contra funcionarios de seguridad municipal en las comunas de La Cisterna, Independencia y La Reina, que se suman a una serie de hechos violentos que marcaron la semana. Evaluando nuevas estrategias, el Gobierno decidió extender el Plan Calles sin Violencia (que rige desde abril del 2023) a las 52 comunas de la Región Metropolitana, pese a que en la oposición se cuestiona su efectividad. La actual administración defendió su implementación sacando a relucir las cifras. Según datos de la cartera de Interior, a nivel nacional, comparando 2022 y 2023, se registró una reducción de un -8,4% en la tasa de homicidios, mientras que en la RM ese porcentaje bajó al -5,9%. En conversación con CHV Noticias, la ministra del Interior, Carolina Tohá, destacó el “freno” en la curva al alza de los homicidios y sostuvo que “lo que está haciendo el Estado de Chile en materia de seguridad y de combate contra el crimen organizado es lo que hay que hacer, es lo que está recomendado internacionalmente y lo que da resultado”. Sin embargo, han sido las propias autoridades de Gobierno quienes han admitido que durante estas últimas semanas se ha evidenciado un “recrudecimiento” en los delitos violentos. Consultado por los cuestionamientos y los llamados a aplicar medidas de “shock”, el delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán, respondió que el Plan de Calles sin Violencia “significó una reducción de homicidios, pero esto se articula con un conjunto de otros planes. Esto supone un esfuerzo del Estado en múltiples ámbitos y con distintos instrumentos y el que hemos incorporado recientemente es la Unidad de Acción y Seguridad”. Frente a este escenario y mientras asistía a la presentación del plan para retirar el comercio ilegal del Parque de los Reyes, el gobernador metropolitano, Claudio Orrego, afirmó que “Santiago no es una comuna es un conjunto de comunas, elegir una sí y otras no, es no entender que el crimen organizado no reconoce los limites comunales y, segundo, tener un solo indicador que es el número de homicidios es subestimar el nivel de violencia porque hay muchas comunas que tienen gran cantidad de homicidios frustrados que estaban fuera del plan”. En esa línea, la máxima autoridad regional insistió en una “terapia de shock”, por lo menos, en la Región Metropolitana, además del apoyo militar al combate del delito a través de un estado de excepción u otra medida. Una postura que recogió la alcaldesa de Peñalolén y presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), Carolina Leitao. Respecto al plan, sostuvo que “se ha cumplido los objetivos de ir reduciendo los homicidios en esas comunas, pero falta todavía el tema de delitos violentos y uso de armas que estamos claros siguen ocurriendo. Creemos que si bien hay una evaluación positiva respecto de algunos de los objetivos, también en el cumplimiento de algunas metas de ese plan, respecto a intervención territorial y otros, falta todavía el tema de abordar con mayor énfasis el uso de armas y otros delitos violentos en nuestras comunas”. Mientras, el alcalde de Zapallar y presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), Gustavo Alessandri, indicó que “el Gobierno lamentablemente siempre llega tarde, hemos tenido homicidios en las últimas semanas y lamentablemente el Plan Calles sin Violencia todavía no está ejecutado al 100%. Se habla de muchos millones de pesos, no incluye a todo el país, solamente a la Región Metropolitana ahora, después de que aumentaron los homicidios en los últimos días, y la pregunta es ¿Qué pasa con Chile cuando el delito es movible? Se van a trasladar a otras comunas, a otros lugares y los chilenos seguimos sufriendo de la delincuencia, de distintos delitos, y el Gobierno cree que gobernar es solamente para la RM y ese no es el sentido de un país”. Cabe destacar que, junto a otras medidas, el delegado presidencial metropolitano anunció que este lunes se entregará al Presidente Gabriel Boric un plan para reorganizar un conjunto de funciones policiales que busca tener más efectivos en las calles. Adicionalmente, se incorporarán 500 nuevos carabineros para la RM el próximo 09 de agosto.