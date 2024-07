81311f48c6

Deportes Estudiantes y egresados de la U. de Chile participarán en los Juegos Olímpicos 2024 La edición número 33 del evento multideportivo internacional contará con cuatro participantes de la Casa de Bello: un clasificado en Pentatlón Moderno, una voluntaria y dos integrantes del equipo técnico en Judo. Francisca Miranda - Deporte Azul Lunes 22 de julio 2024 10:08 hrs. Esteban Bustos competirá en Pentatlón Moderno. Foto: Prensa U. de Chile.

La edición número 33 del evento multideportivo internacional contará con cuatro participantes de la Casa de Bello: un clasificado en Pentatlón Moderno, una voluntaria y dos integrantes del equipo técnico en Judo. Los Juegos Olímpicos 2024 se realizarán entre el 26 de julio y el 11 de agosto en París, Francia. En esta ocasión, la delegación chilena contará con 48 deportistas, la mayor delegación nacional compuesta por deportes individuales. Esteban Bustos, egresado de Licenciatura en Ciencias con mención Matemáticas y estudiante de Magíster en Análisis Económico de la U. de Chile, competirá en Pentatlón Moderno. Esta será su tercera participación en Juegos Olímpicos y espera su revancha después de una mala racha en Tokio 2020, cuando se cortó la rienda de su caballo, impidiéndole sumar puntos en equitación. Por lo tanto, Bustos es uno de los deportistas del Team Chile con mayor experiencia olímpica. “Esta ha sido, por lejos, la clasificación más difícil de mi carrera. Hubo momentos en los que pensé en retirarme, en dejarlo todo atrás. Pero con el tiempo supe que todavía tenía algo más para dar, que aún me quedaban cartuchos por quemar. Sentía que merecía estar en París, porque he dedicado mi vida, mi pasión y mis valores al deporte”, señaló Esteban en su cuenta de Instagram. El evento de pentatlón moderno en los Juegos Olímpicos de París 2024 se llevará a cabo del 8 al 10 de agosto en el Palacio de Versalles. Por otro lado, dos representantes de la Universidad participarán como equipo técnico de seleccionados de Judo. Franco Toscanini, egresado de la carrera de Enfermería, y Judith González, funcionaria de la Dirección de Deportes y Actividad Física (DDAF), serán sparrings de los judokas chilenos: Thomas Briceño y Mary Dee Vargas. La función del “sparring” o “training partner”, como también se le conoce, se refiere a un compañero de entrenamiento en el arte marcial. En esta práctica, se simula un combate con el objetivo de precisar en las técnicas y prestar atención a detalles previos al enfrentamiento oficial. “Somos un equipo. (Mary Dee) es la primera mujer que clasifica de manera directa, metiéndose entre los 15 mejores del mundo. Nos habíamos comprometido hace un tiempo atrás, que la que clasificara, íbamos a ir juntas. Así que estoy cumpliendo con mi parte”, indicó Judith González, sparring de Mary Dee Vargas. “El judo es un deporte de combate que trata básicamente de derribar al oponente. Entonces, es muy difícil practicarlo solo, casi imposible en realidad. Uno necesita una resistencia de alguien que lo acompañe”, mencionó Franco Toscanini, sparring de Thomás Briceño. Francisca Garrido, estudiante de Psicología y seleccionada nacional de Triatlón, formará parte del Programa de Voluntarios París 2024. Tras una buena experiencia en dicho rol en Santiago 2023, quiso participar nuevamente en un evento similar, pero de mayor alcance. “Siempre he estado súper metida en el deporte. Lo practico desde los 6 años y la verdad es algo que me encanta, me gusta mucho. De hecho, me gustaría dedicarme a la psicología deportiva y siento que participar en estos eventos es súper enriquecedor”, indicó la estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales. Francisca espera que esta experiencia sea enriquecedora y de aprendizaje. “Las expectativas son altas. Quiero ojalá aprender lo más que pueda y pasarla bien. En Santiago 2023 quedé maravillada, conociendo gente de distintas culturas”, señaló. Sobre esta participación, Dylan Padilla, director de Deportes y Actividad Física de la U. de Chile, expresó su orgullo por la representación de la U en París 2024. “En otras ocasiones han representado a nuestra institución y al país con orgullo, demostrando siempre integridad, compromiso y los valores que promovemos. El trabajo, constancia, esfuerzo y dedicación en sus disciplinas los han llevado a formar parte de este evento global. Por lo tanto, les deseamos el mayor de los éxitos en sus competencias y actividades en estas Olimpiadas”, indicó.

