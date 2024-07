La cuestionada defensa del presidente de la UDI a su padre: “Es inviable que siga en el cargo”

dc8b30beb3

Primero fue la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, quien se pronunció este lunes en la mañana sobre los dichos del presidente de la UDI y senador, Javier Macaya, respecto al caso de su padre, Eduardo Macaya, en Mesa Central de Canal 13. Luego la Defensoría de la Niñez manifestó su preocupación frente a las mismas declaraciones, en las que el líder del partido gremialista cuestionó públicamente la prueba vertida en el juicio, que permitió que el Tribunal Oral en lo Penal de San Fernando tomara la determinación de condenar a Macaya por abuso sexual reiterado de menores. Al respecto, el diputado Juan Antonio Coloma señaló que desde la UDI respetan las decisiones de los tribunales de justicia y que entienden “el dolor de todas las personas involucradas, de las personas denunciantes, de las familias y del propio Javier”. “Más allá de referirnos a dichos de una ministra, nosotros reiteramos que nosotros respetamos las decisiones de los tribunales de justicia, entendemos el dolor de todas las personas involucradas, de los denunciantes y la familia de Javier, pero el rol institucional de la UDI es el respeto de los tribunales de justicia. Así lo hemos dicho desde el día uno y así lo seguiremos haciendo hasta el final”, recalcó el secretario general del partido de oposición. En ese contexto, para el director del Departamento de Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad de Talca, Mario Herrera, es un escenario complejo para el senador pronunciarse sobre este proceso judicial, en tanto, habla como timonel de un colectivo, el que además está en plenas negociaciones con el resto de Chile Vamos y el Partido Republicano para cerrar las candidaturas municipales. Así, el doctor en estudios sociales y políticos, explicó en la primera edición de Radioanálisis que el Partido Republicano esta presionando para inscribir más candidatos en las comunas donde hay más población, porque una de las razones por las que también se mide el resultado de los comicios, no es solo la batalla por las municipalidades emblemáticas, sino que también por la cantidad de votos que recibió cada uno de los pactos. “Esta es la primera prueba política de Republicanos, que tuvo un muy buen resultado en la elección de consejeros, pero este un reto para el trabajo territorial que ellos han intentado desarrollar”, afirmó Herrera, quien además sostuvo que, por tanto, “en este momento en que hay una disputa entre las dos derechas, entre Chile Vamos y Republicanos, este tipo de casos afecta políticamente al partido, no sólo a la persona que lo representa, porque a él -Javier Macaya- no lo invitan como hijo ‘de’ -Eduardo Macaya-, no es la declaración fuera del tribunal donde se le preguntan al hijo y él cree en la inocencia del padre, no, es una declaración como senador, como presidente de un partido político“. Por su parte, el analista político y académico de la Universidad Autónoma, Tomás Duval, en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, señaló que las declaraciones del presidente de la UDI “son graves“, pues involucran al parlamentario con el proceso judicial. “Que un senador comente los fallos judiciales, en un tema que le afecta directamente y actué en una suerte de defensor, que uno lo puede entender por la legitimidad o por el vínculo que tengan, me parece que es un error manifiesto por parte del senador Macaya“, sentenció. El analista político además aseguró que las consecuencias de los comentarios de Javier Macaya no se verán hasta después de las inscripciones de las candidaturas a las elecciones de octubre, “posterior a ello veo que algo podría suceder en la directiva de la UDI”. “Creo que un presidente de partido de una coalición de oposición que tiene esas dificultades y problemas, me parece que es bastante inviable que pudiese continuar en el cargo durante un largo periodo, pero en el corto plazo creo que no va a moverse la aguja en ese sentido. Yo esperaría que después de la inscripción de candidaturas, quizás la UDI haga un gesto o el propio senador tome una decisión”, aseveró Duval.

