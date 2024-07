Así será la Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos París 2024

París 2024 será la primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos de Verano que la Ceremonia de Apertura se celebre fuera de un estadio.

En lugar de las imágenes conocidas de los atletas desfilando por una pista de atletismo, los invitados y espectadores disfrutarán de un colorido desfile fluvial por el corazón de la capital francesa.

El Sena, principal arteria fluvial de la ciudad, sustituirá a la tradicional pista de atletismo, los muelles se convertirán en gradas para los espectadores, y el sol poniente, reflejándose en famosos monumentos parisinos, servirá de telón de fondo al acontecimiento.

Este concepto al aire libre también convierte a París 2024 en la mayor Ceremonia de Apertura en términos de audiencia y cobertura geográfica.

El recorrido del desfile por el Sena es un viaje visual por la historia y la arquitectura parisinas.

El puente de Austerlitz, junto al Jardin des Plantes, es el punto de partida de la flotilla, que continuará hacia el oeste durante 6 kilómetros a lo largo del Sena, pasando por debajo de puentes históricos y por lugares emblemáticos, como Notre-Dame y el Louvre, así como algunas sedes de los Juegos Olímpicos, como la Explanada de los Inválidos y el Grand Palais.

Agrupados en los barcos con sus equipos nacionales, los atletas llegarán finalmente frente al Trocadero –la explanada frente a la Torre Eiffel-, donde se llevarán a cabo los protocolos oficiales, se encenderá el pebetero olímpico y se declararán oficialmente inaugurados los Juegos Olímpicos de París 2024.

Cerca de 100 embarcaciones con unos 10.500 atletas flotarán a lo largo del Sena durante el desfile. Los más grandes de los 206 Comités Olímpicos Nacionales (CONs) representados en el desfile tendrán barcos para ellos solos, mientras que los más pequeños compartirán embarcación.

Los equipos de cámaras instalados en las cubiertas permitirán a los espectadores ver de cerca a los atletas y ser testigos de sus emociones.

Thomas Jolly, director de teatro y actor francés, será el director artístico de las ceremonias de inauguración olímpicas y paralímpicas de París 2024.

Aunque la mayoría de los actos de entretenimiento permanecen en secreto, si analizamos las pistas que se han dado hasta ahora, podemos esperar un espectáculo a gran escala con una ecléctica mezcla de lo antiguo y lo nuevo. En enero, Jolly declaró a los medios de comunicación que quería mostrar los contrastes culturales de Francia, ya sea en la ópera o en el rap, reuniendo así todas las piezas que forman la diversa identidad cultural de la nación.

Magnifique!

The Olympic flame has arrived in Paris in style, with the iconic Eiffel Tower lit up by spectacular Bastille Day celebrations.#Olympics | @Paris2024 pic.twitter.com/Re6Swopej4

— The Olympic Games (@Olympics) July 15, 2024