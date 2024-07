e2ed0ffdf2

Cultura Con reconocimiento a Maite Alberdi, Pablo Larraín y Sebastián Lelio: SANFIC revela su programación para el 2024 El Santiago Festival Internacional de Cine confirmó que serán 92 las películas que se podrán disfrutar en el marco del certamen, que cumple 20 años de vida y que incluirá experiencias en realidad virtual, conversatorios y el estreno de series de Max. Catalina Araya Martes 23 de julio 2024 19:27 hrs. Pablo Larraí, Maite Alberdi y Sebastián Lelio

Arrancó la cuenta regresiva para el comienzo de una nueva versión del Santiago Festival Internacional de Cine (SANFIC), una de las citas audiovisuales más importantes a nivel sudamericano y que todos los años ejerce como una vitrina de las más grandes novedades del séptimo arte. Este martes 23 de julio, y en el marco de su destacable aniversario número 20 que se extenderá del 18 al 25 de agosto, se dio a conocer la parrilla programática del certamen que, en total, dejará a disposición del público una selección de 92 películas. Un recuento que contempla 20 premieres mundiales, 13 latinoamericanas y 52 nacionales. “Recibimos cerca de 500 películas que postularon al festival de distintos lugares del mundo”, reveló Carlos Núñez, director artístico de SANFIC, compartiendo que la parrilla final es el resultado de varios meses recorriendo múltiples festivales internacionales y realizando cientos de visionados. “De ese total de material seleccionamos estas 92 películas que, en general, se van a ver por primera vez en Chile“. “Hay documentales, ficciones, buena participación de cine chileno, que está en un muy buen momento, y también películas internacionales para todo tipo de público”, comentó Núñez. “Así que estamos súper contentos de la convocatoria que tuvimos este año, y es un buen marco para poder celebrar nuestros 20 años de aniversario”. “La sustancia” (protagonizada por Demi Moore y ganadora del premio a Mejor guion en el festival de Cannes), “Problemista” (producida por Emma Stone y con la actriz chilena Catalina Saavedra en el elenco) y “The empire” (recientemente ganadora del Oso de Plata en el Festival de Cine de Berlín 2024) son algunas de las grandes novedades de esta edición, que también incluirá estrenos de series. Desde SANFIC Industria, anunciaron funciones para los primeros capítulos de dos títulos producidos bajo el alero de Max: “Los 43 de Ayotzinapa: un crimen de Estado“, que recoge el insólito caso de los estudiantes desaparecidos el 2014 en México, y “VERSUS“, un retrato del tenis de alto rendimiento que sigue la historia del destacadísimo deportista chileno Nicolás Jarry. “Sabemos que lo de Jarry va a ser un bombazo”, confesó Gabriela Sandoval, directora de SANFIC Industria. “Estamos muy honrados de que ellos hayan querido estrenarlo acá. Se está coordinando para ver si él puede estar en la presentación y el conversatorio. Eso seguramente lo vamos a saber pronto, pero sí va a estar la familia. Y me parece que abrir esto al público va a ser una experiencia interesante. No solamente ver las series a través de una computadora, un tablet o un televisor, sino que también poder disfrutarlas a través del cine”, sumó Sandoval. Según explicó, la inclusión de este formato -pensado para plataformas o canales de televisión- es algo que el festival viene impulsando hace algunos años, y que se condice con los espacios que otros certámenes han dado a este tipo de narrativas. “Dentro de SANFIC Industria hay distintas instancias de desarrollo de series en las distintas etapas. Por eso trabajamos mucho con el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) en estrenos de series y, por otro lado, en la búsqueda por seguir ampliando audiencias”, sumó. Sobre “Ayotzinapa”, adelantó que será la encargada de “abrir el espacio de SANFIC series, agendado para el lunes 19 de agosto en Cinépolis La Reina, y que va a tener un conversatorio posterior. Nos interesa que la plataforma nos cuente cuáles son los contenidos que se están buscando. Además, la sede de los contenidos de Max documental está en Chile, por lo que es importante conocer qué contenidos nacionales van a potenciar”. El “big three” chileno A la serie de charlas, estrenos y actividades que se tomarán varios de los recintos más importantes de la capital, se suma un reconocimiento especial por los 20 años de SANFIC, y que premiará la trayectoria de los directores que Núñez define como el “big three” del cine criollo. “Estamos muy contentos de entregar el reconocimiento SANFIC Aniversario al aporte al cine chileno a Maite Alberdi, Sebastián Lelio y Pablo Larraín, que para nosotros hoy serían como el ‘big three’ del cine nacional si lo comparamos con otros países como México o España”, comentó el director artístico. “Son dos directores y una directora muy destacados. En el caso de Maite, dos veces nominada al Oscar; Pablo también estuvo nominado, y Sebastián ganó un Oscar con ‘Una mujer fantástica’. Los tres con una carrera internacional muy fuerte y, en ese sentido, reconocemos en ellos la importancia de lo que han hecho y de lo que están haciendo hoy“. Además, recordó que “varias de sus primeras películas las tuvimos en el festival muchos años atrás. Y nos parece que ha sido interesante este diálogo entre SANFIC y estos directores. Por lo tanto, era propicio hacerles este reconocimiento. Será un honor, porque además va a ser la primera vez que van a estar los tres juntos en la inauguración del festival”. De hecho, entre los programas contemplados para este 2024 está la “Retrospectiva Aniversario 20 años“, que tendrá seis películas de autores chilenos que se presentaron en prestigiosas instancias internacionales: “El pejesapo” (de José Luis Sepúlveda y exhibida en SANFIC3), “La memoria del agua” (de Matías Bize y ganadora del premio a Mejor dirección en el Festival Iberoamericano de Huelva), “La once” (de Maite Alberdi, nominada al premio Goya como Mejor película iberoamericana), “La vida me mata” (ópera prima de Sebastián Silva), “Navidad” (de Sebastián Lelio) y “Tony Manero” (de Pablo Larraín, estrenada el 2008 en el Festival Cannes). Competencias, inclusión y realidad aumentada Durante la conferencia de prensa, las autoridades del festival igualmente confirmaron las producciones que serán parte de las principales categorías del certamen. La Competencia Internacional contará con ocho producciones que competirán en las categorías a Mejor película , Mejor dirección y Mejor interpretación: “El ladrón de perros” (Bolivia, Chile, México, Ecuador, Francia, Italia), de Vinko Tomičić Salinas; “En vos confío” (Argentina), de Agustín Toscano; “Estado de silencio” (México), de Santiago Maza; “La teoría del todo” (Die Theorie Von Allem)(Alemania), de Timm Kröger; “Las chicas están bien” (España), de Itsaso Arana; “The Successor” (Francia, Canadá, Bélgica), de Xavier Legrand; “That They May Face The Rising Sun” (Irlanda), de Pat Collins; y “Simón de la montaña” (Argentina, Chile, Uruguay), de Federico Luis. En tanto, la Competencia de cine chileno tendrá diez películas, que igualmente disputarán los premios a la Mejor película, Mejor dirección y Mejor interpretación: “Las cenizas”, de Stjepan Ostoic; “La primera dosis”, de Roberto Salinas Vergara; “Los afectos” (Chile, Ecuador), de Diego Ayala y Aníbal Jofré; “No estoy en el mar” (Chile, México, Argentina), de Luis Cifuentes Saravia; “Aullido de invierno” (Chile, Colombia, Argentina), de Matías Rojas Valencia; “Primera persona”, de Daniel Peralta; “Sariri”, de Laura Donoso; “La fabulosa máquina de cosechar oro” (Chile, Holanda), de Alfredo Pourailly De La Plaza; “Raíz” (Perú, Chile), de Franco García; y “Una luz negra”, de Alberto Hayden. A esto, se suman las iniciativas organizadas por SANFIC Educa -que busca acercar el mundo del cine y producciones de excelencia a niños, jóvenes, adultos, educadores, personas mayores, privadas de libertad, vulneradas de derecho, personas con discapacidad y neurodivergentes- y SANFIC Industria, que igualmente contará con actividades orientadas a mujeres creadoras e instancias en realidad virtual. Estas últimas, bajo el nombre de SANFIC XR y con entrada completamente gratuita en Matucana 100. Sobre esta última, destaca el show “Cerati XR“, un viaje en realidad aumentada a través de paisajes surrealistas que acompañarán la interpretación sinfónica de los éxitos “Lisa“, Corazón delator” y “Raíz“. Cabe destacar que las funciones de SANFIC 2024 se realizará en Cinépolis, Sala Ceina del Centro Arte Alameda y la Cineteca Nacional de Chile. Toda la programación y las entradas para las diversas proyecciones y actividades ya están disponibles en el sitio web oficial del festival.

