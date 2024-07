La sombra de Rusia se cierne sobre la inauguración de los Juegos Olímpicos

Es un hackeo que temen las autoridades francesas. Imagínense por un momento. 26 de julio de 2024, 19:30 horas, ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos. El desfile naval arranca en el Sena, con los muelles, Notre-Dame, el Pont-Neuf como telón de fondo, un panorama sublime clasificado como Patrimonio de la Humanidad. Todo el planeta está viendo la transmisión, el momento es mágico. Cuando de repente salen rayas grises en los televisores de todo el mundo antes de ser reemplazadas de inmediato por imágenes que no tienen nada que ver con los Juegos Olímpicos. Un mensaje de carácter político o imágenes violentas se transmiten entonces al mundo. Una pesadilla para los organizadores y para Francia, el país anfitrión.

“Los rusos saben cómo usurpar señales. Sabemos que han hablado de ello y no hay muchas razones por las que no deban actuar, la preocupación es real”, dice un alto oficial del ejército francés cuya misión es rastrear las acciones de Moscú.

“No es tan fácil de hacer, pero es una hipótesis que creemos posible, porque en esta área, Rusia tiene medios bastante significativos. Ya sea en capacidades espaciales, los ataques en segmento terrestre o espacial. Tienen capacidades militares muy fuertes en lo que se llama confrontación híbrida. Funciona un poco como para un sitio web, escribes una dirección, pero técnicamente, es posible hacer una manipulación que enviará la solicitud a otro sitio, esto existe en la guerra electrónica. Pero siempre es difícil atribuir estos modos de acción”, coincide Marion Buchet, especialista en telecomunicaciones espaciales.

Recientemente se han documentado varios casos de sustitución de contenidos de un canal de televisión que, dado el contexto, se han atribuido posiblemente a Rusia. Según el periódico ucraniano LB, entre el 20 de febrero y el 9 de mayo de 2024 se registraron al menos 12 casos de interferencias con satélites de telecomunicaciones, operados por operadores franceses, luxemburgueses y suecos. Así, el 21 de marzo, dos semanas después de la adhesión de Suecia a la OTAN, interferencias de Rusia y Crimea tuvieron como objetivo dos satélites suecos, el Astra 4A y el SES-4.

El 28 de marzo, los medios de comunicación ucranianos informaron de interferencias con el transpondedor 11766H del satélite Astra 4A de SES (Luxemburgo), que emite 39 canales de televisión, incluidos muchos canales ucranianos. También se observaron interrupciones durante la retransmisión del programa ucraniano “Yedyni Novyny” en el canal polaco Belsat. El 20 de junio, SES reconoció que esta injerencia había afectado a la distribución de contenidos televisivos en Europa, especialmente en Ucrania.

En marzo, Viasat (EE.UU.) anunció que la interferencia rusa en el satélite Hotbird 13E de Eutelsat (Francia) había afectado al flujo de transmisión de cinco canales ucranianos: Provence, Eco TV, Natalie, Milady Television y Karavan TV. Según el operador, estos fueron sometidos a una sustitución de contenido por videos de propaganda rusa, y también se encontraron con problemas técnicos de sonido.

El 17 de abril, se observaron interferencias en el canal de televisión ucraniano Freedom, a través del satélite Hot Bird 13G de Eutelsat. Durante 18 minutos, los piratas informáticos reemplazaron el contenido transmitido por Freedom con la transmisión del canal de televisión ruso Za Zhyzn. En al menos dos casos, se registró la sustitución de contenidos de canales infantiles por programas violentos, en particular el 9 de mayo en programas ucranianos y letones.

En los últimos años, Rusia ha ido incrementando la militarización del espacio y desde 2017 se entrena para realizar maniobras de acercamiento e inspección vía “subsatélites”, comúnmente conocidos como “muñecas rusas”.

Los intentos rusos de establecer conexiones hostiles en el espacio con el fin de espiar, hackear o neutralizar satélites comerciales son ahora recurrentes.

So as suspected, it seems the new Russian Luch 5X satellite launched in March is indeed another RPO satellite (instead of the traditional Luch comm relay sats) and now active in the GEO belt: https://t.co/NRI7mttjZ4

“La agresión rusa en el espacio se remonta a 2018, cuando Luch/Olymp K-2 se acercó mucho a un satélite de telecomunicaciones franco-italiano Athena-Fidus. Un evento bastante similar ocurrió en 2023. Además de los intentos de espionaje, también había temores de contacto físico que resultaría en la destrucción de nuestro satélite. En ese momento, la ministra de Defensa, Florence Parly, tuvo una reacción extremadamente proactiva, que llevó al nacimiento de la estrategia francesa de defensa espacial y a la creación del Comando Espacial”, señala Marion Buchet.

Desde el comienzo de la guerra en Ucrania, las señales de GPS esenciales para la navegación aérea se han interferido regularmente encima del Báltico.

Russia’s hybrid war against Nato has ramped up since the start of the Ukraine war with the use of so-called grey zone attacks like GPS jamming

Suspected Russian jamming is also targeting air transport across the Baltic states

Read more https://t.co/jPhcXG4Yuy

— Forces News (@ForcesNews) July 18, 2024