Género Justicia Nacional Política Emilia Schneider: "Lo que hizo Javier Macaya fue usar su tribuna política para defender a una persona condenada" La diputada del Frente Amplio señaló que la renuncia del senador de la UDI a la presidencia de su partido es insuficiente. A su juicio, falta "un pronunciamiento partidario y un compromiso en serio con los niños y niñas". Diario UChile Miércoles 24 de julio 2024 10:38 hrs.

Tras la polémica defensa a su padre condenado por abuso sexual de menores, ayer martes el senador Javier Macaya renunció a la presidencia de la UDI. Consultada sobre aquello y en conversación con la primera edición de Radioanálisis, la diputada del Frente Amplio, Emilia Schneider, señaló que el caso Macaya no solo debe ser analizado desde su arista judicial, sino que también se debe tomar en cuenta el rol que ha jugado el propio senador Macaya. “Porque lo que hizo Javier Macaya fue usar su tribuna política para defender una persona condenada por abuso sexual de menores”, dijo la parlamentaria. En esa misma línea, Schneider aseguró que el actuar del extimonel de la UDI “revictimiza y es una pésima señal para las víctimas que tienen que denunciar estos horribles crímenes”. “Yo soy una convencida de que los hijos no son culpables por los crímenes de sus padres, pero en su posición de poder no debería pronunciarse, porque el senador Macaya no es cualquier persona. Lo decía muy elocuentemente el exfiscal Gajardo, el señor Macaya es parte de los senadores que designan a los ministros de la Corte Suprema, al fiscal nacional, que hacen las leyes y eso es un punto a tomar en consideración porque genera una presión, también, hacia los jueces de Rancagua que están fallando en este caso”, observó. La diputada del Frente Amplio además apuntó a un posible involucramiento del senador Macaya en la estrategia jurídica de su padre. “No podemos olvidar que la entrevista en la que el senador Macaya cuestiona a la justicia, fue hecha un día antes de la audiencia en la que se revoca la prisión preventiva de su padre”, indicó. Por otra parte, requerida sobre el actuar que en general ha tenido la derecha respecto a casos de abuso sexual a menores, Schneider afirmó que “aquí hay un historial”. “No solamente de defender los abusos sexuales dentro de la Iglesia, sino también de quienes fueron los amigos de Colonia Dignidad, los que trataron de callar el caso Spiniak y una serie de situaciones que han ocurrido en nuestro país, muy lamentables, muy dolorosas y que generan una marca para toda la vida para las víctimas. Yo no podría responder por qué esto ocurre, pero es evidente que ocurre y creo que la derecha tiene que dar una explicación de por qué se niega a avanzar en cuestiones que buscan darle protección a los niños, niñas y adolescentes, como es la educación sexual”, instó. Asimismo, la parlamentaria estimó que la renuncia de Macaya a la presidencia de la UDI “es insuficiente”. “No sé si es lo pertinente que renuncie a su escaño como senador, pero yo creo que aquí lo que falta es un pronunciamiento partidario y un compromiso en serio con los niños y niñas y su protección. Creo que este tema no está cerrado, está lejos de cerrarse y que el error que cometió el senador Macaya es más que un error, es una falta gravísima”, concluyó. Revisa la entrevista completa aquí:

