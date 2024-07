113e914ffc

Enredo en ingreso del veto a elecciones: Gobierno recula e incluye modificaciones de último minuto tras críticas de Chile Vamos La oposición levantó todas las alertas en relación a las personas exceptuadas de sanciones, pues el primer borrador del Ejecutivo incluía a los enfermos, pero además a las personas gestantes en cualquier periodo de embarazo y mayores de 70 años. Bárbara Paillal Miércoles 24 de julio 2024 19:13 hrs.

El Presidente Gabriel Boric ingresó este miércoles el veto para reponer la multa por voto obligatorio al proyecto de elección en dos días. La propuesta incluye una fórmula “intermedia” que busca recoger las distintas posturas, tanto del oficialismo como de la oposición. Sin embargo, pese a ello, encontró resistencia en la Cámara de Diputados. Se trata de un documento con siete numerales: un veto sustitutivo, tres supresivos y tres aditivos. En líneas generales, aborda la regulación de la propaganda electoral a través de redes sociales, reestablece el feriado irrenunciable que había sido aprobado por ambas cámaras y mantiene una multa de 0,5 UTM (33 mil pesos). Sin embargo, una vez presentadas las observaciones públicamente y previo a ingresar el veto de manera oficial, la oposición levantó todas las alertas en relación a las personas exceptuadas de sanciones, pues el documento del Ejecutivo eximía a personas enfermas, pero además a las gestantes en cualquier periodo de embarazo y mayores de 70 años. Cabe destacar que desde Chile Vamos hicieron llegar esta queja al Ejecutivo y se mantuvieron conversaciones para analizar la posibilidad de modificar el veto. Y tras una serie de presiones, el Ejecutivo finalmente reculó -pese a que el borrador ya había llegado a la oficina de partes- y dejo con excepciones solo a enfermos, a quienes estuvieran ausentes del país, en una localidad a más de 200 kilómetros del local de votación, entre otras. “Para todos los efectos, la presentación formal y cuando se inicia la tramitación de un documento que envía el Presidente de la República, es cuando se da cuenta en la Sala”, precisó Elizalde. Sin embargo, la mayor modificación se dio en la definición de multas a extranjeros. Pese a que hace una semana atrás la intención del Ejecutivo era establecer sanciones sólo a “ciudadanos”, el Gobierno decidió reponer a través de un “súper numeral” la sanción a “todos los electores“, término que incluye a los residentes extranjeros habilitados para votar. Junto a ello, la norma suma la consagración de la elección en dos días, el procedimiento para aplicar la sanción y la rebaja del aporte a las campañas. Lo que, para algunos, obliga al oficialismo -donde se había manifestado resistencia- a aprobar el veto en su conjunto. El ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, indicó que “la sanción se va a aplicar a todos los electores” y que “eso no obsta que creemos que como país debemos discutir respecto de la regulación del voto de los extranjeros”. “Hemos estado viendo sistemas comparados, no hay ninguno que tenga las normas que tiene nuestro país donde, por un lado, existe inscripción automática, voto obligatorio, sanción y que los extranjeros puedan elegir autoridades de todos los niveles incluido el Jefe de Estado”, añadió. En el Senado la decisión fue valorada transversalmente y, hasta ahora, no hay voces que adviertan un voto negativo al veto, lo que daría pie a una rápida tramitación. De hecho, el presidente del Senado, José García Ruminot (RN), dijo esperar “que el veto se apruebe. Se hace cargo y recoge numerosas inquietudes; abre otras, cuáles son las normas permanentes que nos van a regir en nuestro sistema electoral, pero cada día tiene su afán y necesitamos ahora ya, estamos atrasados, definir las reglas electorales para las elecciones de octubre”. Mientras, el vicepresidente del Senado y miembro de Demócratas, Matías Walker, indicó que “me parece una solución bastante salomónica que el feriado irrenunciable sea solo el día domingo”, y el jefe de bancada del Partido Socialista, Gastón Saavedra, señaló que “los socialistas vamos a aprobar el veto presidencial, toda vez que está enmarcado en el Estado de derecho”. En el Frente Amplio, el senador Juan Ignacio Latorre, dijo: “Creo que se llega a un equilibrio, donde todas las partes ceden”. En tanto, la Cámara de Diputados será el gran desafío para el ministro de la Segpres. Pocas horas tras el anuncio, el diputado de Renovación Nacional y presidente de la comisión de Seguridad, Andrés Longton, acusó que el veto “infringe encubiertamente la Constitución y es una sinvergüenzura, derechamente encabezada por el Ministro Elizalde, que pretende engañar a todo el país y creer que no se van a dar cuenta que cuando establece una multa máxima de 33 mil pesos, cuando el proyecto del año pasado del mismo Gobierno estaba tres veces (más) este valor, y cuando pretende hacer voluntario el voto a los mayores de 70 años, es que pretende ganar por secretaría una elección y vulnerar la voluntad democrática de este Congreso”. “Por lo menos yo, desde la Comisión de Seguridad, digo desde ahora ya que no estoy dispuesto a llegar a ningún tipo de acuerdo con este Gobierno, porque si es capaz de vulnerar de esa manera la Constitución, y no es capaz de respetar la palabra empeñada, es capaz de vulnerar cualquier cosa y, por lo tanto, nosotros desde la Comisión de Seguridad, al menos, y lo vamos a conversar con la bancada, cerramos cualquier tipo de diálogo con este Gobierno”, apuntó. Pero, la reticencia incluso llega al oficialismo, pues el jefe de la bancada independiente-PPD, Jaime Araya, señaló que “nosotros vamos a estudiar en profundidad el veto, porque primero creo que tiene un problema de constitucionalidad. La regla constitucional del artículo número 15 es muy clara, faculta al extranjero a votar, no lo obliga, y por norma de especialidad, esa prima respecto del artículo 14 que habla de los electores en general”. Cabe destacar que este miércoles se dio cuenta del ingreso del veto y éste fue calificada por el Ejecutivo con discusión inmediata, por lo tanto, durante la próxima semana será votado y despachado por el Senado; mientras que, la Cámara de Diputados haría lo propio los primeros días de agosto. Este plazo es analizado negativamente desde el Servicio Electoral (Servel), pues su presidente, Andrés Tagle, cuestionó la dilación de la tramitación de la reforma y sostuvo que es “problemático”, porque además de las sanciones al voto, “trae otras cosas. Una eran las facilidades para la declaración de candidaturas del próximo lunes, que ya no se va a poder implementar (…) y hay otra como los vocales de mesa para que no se repitan tantas veces, lo del lápiz a pasta y otra serie de medidas menores que obviamente el atraso del proyecto nos afecta seriamente y el no tener claro cómo se va a hacer la elección”.

