b941eff9f6

d9fbf34f97

Nacional Seguridad Francisco Undurraga por urgencia a sistema de inteligencia del Estado: “No por madrugar se llega más temprano” Sobre un estado de excepción en la RM, el diputado señaló que "la utilización de las Fuerzas Armadas en el orden público es el último ratio, es reconocer finalmente que se ha perdido la batalla a través de las instituciones". Diario UChile Miércoles 24 de julio 2024 16:19 hrs. Diputado Francisco Undurraga. Foto: ATON.

Compartir en

El diputado de Evópoli y presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Francisco Undurraga, cuestionó la urgencia depositada por el Ejecutivo sobre proyectos del fast track en seguridad y, además, abordó las propuestas del mundo político en esta materia, como un Estado de excepción. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el parlamentario sostuvo que “la política tiene que ponerse del lado de la gente y eso no es ser populista, sino fijar las prioridades donde verdaderamente están y no necesariamente enredarnos en discusiones que son importantes para la política o para los políticos, pero no son importantes para la sociedad. Aquí hay que lidiar entre el largo plazo y la inmediatez, entre lo efectivo y lo efectista”. Como ejemplo de temas que no abordan a cabalidad la solución del problema en seguridad, Undurraga apuntó a la discusión inmediata con que el Ejecutivo calificó a la iniciativa de sistema de inteligencia del Estado. En esa línea, destacó que el Presidente Gabriel Boric presentó una indicación sustitutiva, el dia 19 de abril de este año, “a la cual le hemos dado un buen trámite y hemos logrado hoy avanzar en más de un 35% de su articulado, en cual te diría que más del 60% ha sido votado por unanimidad“. En el caso de la Comisión de Defensa y el sistema de inteligencia, sostuvo que llegó del Senado aprobado con un apoyo transversal; sin embargo, en la Cámara Baja, fue mirado con “desconfianza“. Consultado si eso sigue operando, afirmó: “Yo estoy conduciendo una comisión en las cuales votan igual, en temas que se concuerdan, Johannes Kaiser y Carmen Hertz, y yo creo que eso tiene un valor no solamente para la política, sino también para el objeto que estamos acometiendo”. Consultado por un plazo razonable para despachar la iniciativa, el parlamentario planteó que debería ser antes de fiestas patrias, porque “no por madrugar se llega más temprano, aquí lo importante es sacar un buen sistema de inteligencia”. “Nosotros estamos trabajando para tenerlo en ojalá un mes y medio, dos meses, en la Sala votarlo y pasarlo al Senado (…)”, precisó. En relación a un Estado de excepción, Undurraga señaló que “a mi parece que la utilización de las Fuerzas Armadas en el orden público es el último ratio, es reconocer finalmente que se ha perdido la batalla a través de las instituciones que están destinadas a controlar el orden público, que son tanto Carabineros como la Policía de Investigaciones (PDI)”. “Me parece además que no se considera, desde el punto de vista de la política o de los políticos que solicitan esto, la cantidad habilitada de recursos humanos que posee las Fuerzas Armadas para este objeto. Hoy las FF.AA. son altamente profesionales, altamente tecnologizadas, pero no como la imaginábamos en el siglo XX de un alto número de personas. Nosotros tenemos un Ejército, por ejemplo, que no tienen nada que ver con el de la dictadura en términos del número de personas”, dijo. Consultado por qué constantemente reflotan este tipo de medidas, Undurraga sostuvo que “la política y los políticos (…) lamentablemente hemos caído en el populismo, en el facilismo, en ir cómodos en la manada y no liderar la manada que es para lo que nos eligieron”. “Liderar no es decir a todo que sí, sino que señalar el rumbo y conducir al país, situación que tiene que ver, por lo demás, en este tema el Presidente Boric porque la política, la Cámara de Diputados, el Senado, pueden hacer leyes buenas, regulares o malas pero finalmente quien tiene que aplicarla, en materia de seguridad, es el Presidente y son sus ministros”, zanjó. Sobre la discusión del secreto bancario y las sospechas fundadas para utilizar este recurso, Undurraga insistió en que “¿y eso no es correcto? Si usted tiene el derecho a la libertad individual y la privacidad, no se contrapone con el investigar cualquier sea el delito y la presunción del mismo. Desde ese punto de vista, hoy los fiscales pueden investigar no solamente al señor de la panadería de la esquina, sino también al grupo Penta ¿o no se ha hecho?”. Revisa la entrevista completa acá:

El diputado de Evópoli y presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Francisco Undurraga, cuestionó la urgencia depositada por el Ejecutivo sobre proyectos del fast track en seguridad y, además, abordó las propuestas del mundo político en esta materia, como un Estado de excepción. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el parlamentario sostuvo que “la política tiene que ponerse del lado de la gente y eso no es ser populista, sino fijar las prioridades donde verdaderamente están y no necesariamente enredarnos en discusiones que son importantes para la política o para los políticos, pero no son importantes para la sociedad. Aquí hay que lidiar entre el largo plazo y la inmediatez, entre lo efectivo y lo efectista”. Como ejemplo de temas que no abordan a cabalidad la solución del problema en seguridad, Undurraga apuntó a la discusión inmediata con que el Ejecutivo calificó a la iniciativa de sistema de inteligencia del Estado. En esa línea, destacó que el Presidente Gabriel Boric presentó una indicación sustitutiva, el dia 19 de abril de este año, “a la cual le hemos dado un buen trámite y hemos logrado hoy avanzar en más de un 35% de su articulado, en cual te diría que más del 60% ha sido votado por unanimidad“. En el caso de la Comisión de Defensa y el sistema de inteligencia, sostuvo que llegó del Senado aprobado con un apoyo transversal; sin embargo, en la Cámara Baja, fue mirado con “desconfianza“. Consultado si eso sigue operando, afirmó: “Yo estoy conduciendo una comisión en las cuales votan igual, en temas que se concuerdan, Johannes Kaiser y Carmen Hertz, y yo creo que eso tiene un valor no solamente para la política, sino también para el objeto que estamos acometiendo”. Consultado por un plazo razonable para despachar la iniciativa, el parlamentario planteó que debería ser antes de fiestas patrias, porque “no por madrugar se llega más temprano, aquí lo importante es sacar un buen sistema de inteligencia”. “Nosotros estamos trabajando para tenerlo en ojalá un mes y medio, dos meses, en la Sala votarlo y pasarlo al Senado (…)”, precisó. En relación a un Estado de excepción, Undurraga señaló que “a mi parece que la utilización de las Fuerzas Armadas en el orden público es el último ratio, es reconocer finalmente que se ha perdido la batalla a través de las instituciones que están destinadas a controlar el orden público, que son tanto Carabineros como la Policía de Investigaciones (PDI)”. “Me parece además que no se considera, desde el punto de vista de la política o de los políticos que solicitan esto, la cantidad habilitada de recursos humanos que posee las Fuerzas Armadas para este objeto. Hoy las FF.AA. son altamente profesionales, altamente tecnologizadas, pero no como la imaginábamos en el siglo XX de un alto número de personas. Nosotros tenemos un Ejército, por ejemplo, que no tienen nada que ver con el de la dictadura en términos del número de personas”, dijo. Consultado por qué constantemente reflotan este tipo de medidas, Undurraga sostuvo que “la política y los políticos (…) lamentablemente hemos caído en el populismo, en el facilismo, en ir cómodos en la manada y no liderar la manada que es para lo que nos eligieron”. “Liderar no es decir a todo que sí, sino que señalar el rumbo y conducir al país, situación que tiene que ver, por lo demás, en este tema el Presidente Boric porque la política, la Cámara de Diputados, el Senado, pueden hacer leyes buenas, regulares o malas pero finalmente quien tiene que aplicarla, en materia de seguridad, es el Presidente y son sus ministros”, zanjó. Sobre la discusión del secreto bancario y las sospechas fundadas para utilizar este recurso, Undurraga insistió en que “¿y eso no es correcto? Si usted tiene el derecho a la libertad individual y la privacidad, no se contrapone con el investigar cualquier sea el delito y la presunción del mismo. Desde ese punto de vista, hoy los fiscales pueden investigar no solamente al señor de la panadería de la esquina, sino también al grupo Penta ¿o no se ha hecho?”. Revisa la entrevista completa acá: