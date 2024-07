b941eff9f6

Deportes París 2024 Jannik Sinner se bajó de los JJ.OO. París 2024 y Tabilo será cabeza de serie Un día antes del sorteo del cuadro principal, el italiano, número uno del planeta, anunció su sorpresiva baja, por lo que corrió la lista y el chileno alcanzará a ser justo sembrado y evitará enfrentar jugadores con mejor ranking. Diario UChile Miércoles 24 de julio 2024 13:15 hrs. El chileno será el cabeza de serie número 16 del torneo olímpico de tenis. Foto: Marcelo Hernandez/Photosport.

Debido a su salida del top 20, Alejandro Tabilo (21° del ranking ATP) había quedado por sólo un puesto fuera de los cabezas de serie para los Juegos Olímpicos de París 2024. Sin embargo, el chileno alcanzó a ser justo sembrado. Es que este miércoles, a un día del sorteo del cuadro principal de singles, el número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, anunció su sorpresiva baja del certamen, por lo que la lista corrió y “Jano” salió beneficiado. “Después de una buena semana de entrenamiento en arcilla comencé a sentirme mal. Estuve un par de días descansando y durante una visita el médico me encontró amigdalitis y me recomendó encarecidamente que no jugara”, explicó el europeo en un comunicado. “Perderme los Juegos es una gran decepción, ya que era uno de mis principales objetivos para esta temporada. No podía esperar a tener el honor de representar a mi país en este evento tan importante. Buena suerte a todos los deportistas italianos, a los que apoyaré desde casa”, lamentó Sinner. De esta manera, Tabilo será el 16° cabeza de serie, lo cual le permitirá evitar jugadores con mejor ranking que él, al menos, hasta los octavos de final, donde en esa fase podría desafiar a alguno de los cuatro primeros sembrados, que serán el serbio Novak Djokovic, el español Carlos Alcaraz, el alemán Alexander Zverev y el ruso Daniil Medvedev. Consignar que “Jano” tuvo un mal apronte de cara a la cita de los cinco anillos, luego de tener este miércoles debut y despedida en el ATP 250 de Kitzbühel. El nacional cayó en octavos de final (quedó libre en primera ronda por su condición de segundo favorito) frente al italiano Matteo Berrettini (50°), ex seis del planeta y reciente ganador en Gstaad, por parciales de 7-6 (4) y 7-6 (5).

