Deportes París 2024 Nicolás Jarry ya pisó la arcilla parisina en la previa de su debut en los Juegos Olímpicos El jugador nacional estuvo practicando esta mañana junto a Nicolás Massú. Este jueves se realizará el sorteo del tenis olímpico donde conoceremos el futuro del propio Jarry, Alejandro Tabilo y Tomás Barrios. Diario UChile Miércoles 24 de julio 2024 10:14 hrs. Nicolás Jarry entrenó junto a Nicolás Massú en la arcilla que albergará el tenis olímpico. Foto: Team Chile.

El inicio de los Juegos Olímpicos de París 2024 están a la vuelta de la esquina y Nicolás Jarry (24° del ranking ATP), quien será uno de los abanderados chilenos en la ceremonia inaugural de este viernes, ya palpita su histórica participación en la cita de los cinco anillos. El tenista nacional arribó el martes a la capital francesa se mostró optimista tras ir superando los problemas físicos luego de la infección en el oído medio que sufrió tras Roland Garros. “Llego con un poquito de incertidumbre, he venido entrenando bien la última semana. La lesión va cada vez mejor, faltan un par de semanas para estar recuperado al 100%. Estoy jugando muy bien, entrenando la parte física y mental, tengo ganas de ver en qué nivel estoy”, reconoció el “Príncipe” en diálogo con ESPN. Además, dijo esperar aprovechar la experiencia olímpica del capitán chileno, Nicolás Massú, quien fue doble campeón en Atenas 2004: “Es bien distinto, veremos cómo me voy sintiendo, qué emociones salen del cuerpo. Tenemos un buen capitán, que lo ha hecho muy bien en este tipo de competencias. Seguramente le haré muchas preguntas de cómo fue su experiencia, las diferencias por Copa Davis”. Por último, se refirió a su motivación extra por ser abanderado de la delegación chilena: “Es un boost emocional jugar por tu país. No importa el estado en que uno llega, sino como uno compite. Cada día que pasa me voy mejorando, tengo la ilusión de que me pueda sentir bien”.

