Excanciller Antonia Urrejola por elecciones en Venezuela: "Tendrán efectos para toda la región" La ex ministra de RR.EE. sostuvo que los comicios venezolanos son un tema especialmente sensible para Chile por el éxodo de ciudadanos de ese país. "La migración ha tenido implicancias políticos y humanitarias también en otros gobiernos", expuso. Diario UChile Jueves 25 de julio 2024 16:27 hrs.

A días de las elecciones presidenciales en Venezuela, la ex ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, afirmó que los comicios no solo son relevantes a nivel de ese país, sino que “tendrán efectos respecto de toda la región”. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, Urrejola estimó que se trata de un tema especialmente sensible para Chile por el éxodo venezolano: “El tema de la migración ha tenido efectos políticos también en otros gobiernos y no solo políticos, sino que humanitarios, además de todo el debate que tenemos respecto del crimen organizado”. Para la excanciller, en la previa al proceso electoral ha sido evidente que “no se han dado las condiciones para tener elecciones libres y transparentes”. “Hemos visto desde la inhabilitación de candidatos de la oposición, las dificultades para inscribirse, todo el tema del hostigamiento a la oposición y también las declaraciones del presidente Maduro, como por ejemplo, el tema de que si no ganan el domingo, va a haber un baño de sangre”, indicó. Justamente, respecto a este episodio, Urrejola aseguró que: “Hablar de un baño de sangre, con la historia que ya ha tenido Venezuela en temas de enfrentamientos y violaciones a los derechos humanos, puede generar una abstención de votantes y eso va a tener un efecto en el resultado del domingo, porque la abstención favorece al actual régimen, no a la oposición”. Por otra parte, la exministra relevó que lo más importante durante el día mismo de la elección será “la labor que hagan sobre todo los testigos electorales, lo que nosotros conocemos como los apoderados. En elecciones anteriores, la oposición que no iba unida como va hoy día señaló que hubo fraude, pero no tenía cómo comprobarlo, no tenía las actas y esa va a ser la primera discusión”. En cuanto a lo que será el día post elecciones, Urrejola explicó que existe inquietud de parte de la comunidad internacional: “Por eso hemos visto al presidente Lula, al ex presidente de Argentina, Alberto Fernández, gente que no ha sido vocal contra Maduro, manifestar su preocupación por lo que ha dicho respecto al baño de sangre”. Así, la abogada sostuvo que dichos líderes están leyendo las tensiones a nivel interno del régimen venezolano, “y en segundo lugar, el pragmatismo de la política”. “Hay una lectura de los efectos que tiene que Maduro se prolongue en Venezuela y esa lectura tiene que ver también con lo que va a pasar con la diáspora venezolana. Si va a haber una nueva ola migratoria de Venezuela a otros países de la región, que es algo que preocupa a todos los presidentes independiente de su color político. Todo eso es lo que se está leyendo para generar estas declaraciones de líderes como Lula”, afirmó. Revisa la entrevista completa aquí:

