Nacional Política Jaime Araya (IND-PPD): “El voto obligatorio no es la regla de las democracias más fuertes del mundo” El diputado puso en duda la aprobación del veto presidencial ingresado a la reforma de elecciones en dos días. Además, no descartó que su bancada acuda al Tribunal Constitucional para hacer reserva por la eventual multa a los extranjeros. Diario UChile Viernes 26 de julio 2024 15:16 hrs. Diputado Jaime Araya. Foto: ATON.

El diputado independiente de la bancada Independiente-PPD por la Región de Antofagasta, Jaime Araya, abordó los cuestionamientos de la derecha al veto presidencial de la elección de dos días. En esa línea, puso en duda la aprobación de las observaciones. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el parlamentario dijo que: “La derecha ha ocultado y mentido sistemáticamente. Hoy la regla constitucional dice exactamente: ‘el voto en Chile es obligatorio, una ley orgánica regulará las multas y sanciones por no votar’. Entonces, hoy día viernes 26 de julio el voto en Chile es voluntario y no tiene ni multa ni sanción. Por lo tanto, lo que quiere la oposición, particularmente Chile Vamos, es cambiar las reglas del juego a menos de 90 días de las elecciones”. “Es importante que la ciudadanía sepa que quién quiere cambiar las reglas del juego es la oposición y en esto es importante que Evelyn Matthei, José Antonio Kast, Rodolfo Carter, digan la verdad. Tanto dicen que este es un gobierno que está haciendo las cosas como Hugo Chávez, como Nicolás Maduro, son precisamente ellos quienes quieren hacer trampa”, apuntó. En ese sentido, fustigó que desde la oposición han instalado que Chile “sería una democracia defectuosa, fallida, casi un país antidemocrático, al filo de una dictadura, porque tenemos un voto voluntario. Yo quiero decir que el voto obligatorio es una construcción de algunos países latinoamericanos y no es la regla general de lo que uno diría las democracias más fuertes del mundo. Voto obligatorio hay en Perú, Argentina, Gabón, Corea del Norte. Voto voluntario hay en Estados Unidos, Francia, Inglaterra, España, Portugal”. Araya detalló, además, que “solo cuatro países en el mundo que tienen voto de extranjero y nosotros pasaríamos a ser el quinto. (…) Hay una profunda mala fe por parte de la oposición en términos de inventar argumentos que son totalmente falaces”. “Siempre he pensado que esto es un derecho y no tiene que ser una obligación. Porque irrumpe en la dinámica del voto obligatorio, sobre todo en los países que están socialmente muy convulsionados como Chile, lo que se llama el voto destituyente, que es votar contra quién está en el poder, entonces eso impide que haya ciclos más largos, de mayor estabilidad y eso me parece que es un tema complicado y un debate que hay que tener en un tiempo que no sea electoral”, señaló. En relación a las críticas al monto de la multa por parte de la oposición, Araya indicó que “ellos proponen, la mesa de expertos técnicos de la reforma de pensiones, que la PGU no tiene que ser universal, pero además no puede ser de 250 mil pesos porque eso es mucho, en términos redondos proponen subir la PGU casi 15 mil pesos, es decir, 500 pesos al día y eso es mucha plata para los pensionados, pero en la multa es muy poco 33 mil“. Además, indicó que Chile Vamos “le está dando un enorme subsidio a Republicanos, si la gente que va a votar de los extranjeros no van a votar por RN o la UDI, van a votar derechamente por José Antonio Kast”. Consultado por la viabilidad del veto presidencial, el diputado apuntó que “el día que el Gobierno ingresa el veto estaban absolutamente fuera de sus casillas varios diputados de los que hablaron, que hablaron de manera que no corresponde respecto del ministro Elizalde, entonces yo no tengo tan claro que el veto se vaya a aprobar“. “En eso tengo un punto, que la regla constitucional dice en el artículo 14, que yo creo que es la regla de especialidad, que los extranjeros podrán votar en Chile y regula la forma en que pueden votar, y la número 15 que habla de los electores tiene que votar obligatoriamente es una regla general, por lo tanto, la interpretación jurídico armónica diría que prevalece la norma que regula el voto de extranjeros y ahí se dice que es una facultad”, argumentó. Por lo tanto, el parlamentario sostuvo que “malamente una ley orgánica constitucional, que es de menor jerarquía, puede imponerle un deber y además una sanción por no ejercer esa facultad que está contenida en la Constitución. Eso es un tema que estamos estudiando en la bancada porque yo creo que eso genera un problema de inconstitucionalidad”. “Nosotros no descartamos eventualmente hacer esa reserva y eventualmente ir al Tribunal Constitucional para que se declare que esto es inconstitucional”, zanjó. Revisa la entrevista completa acá:

