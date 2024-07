Tania Zeng: “Independiente del resultado, estoy muy feliz y orgullosa de ser chilena”

e14014350d

Sin eludir a la autocrítica, la tenismesista nacional Tania Zeng realizó un positivo balance de su histórica participación en París 2024, donde se transformó en la deportista criolla de mayor edad en participar en unos Juegos Olímpicos. Tras su eliminación en la ronda preliminar luego de caer ante la libanesa Mariana Sahakian, la atleta de 58 años dialogó con Chilevisión, mostrándose sumamente emocionada por su debut absoluto en la cita de los cinco anillos. “Es muy emocionante. Antes de salir a la cancha me sentaba y me paraba, no sabía qué hacer; estaba muy ansiosa. Al verme en este escenario no sé cómo calmarme, estaba muy emocionada antes de entrar. Estoy orgullosa de representar a Chile y ser chilena“, manifestó la nacida en China. En la misma línea, reveló que “mi entrenador me decía que tuviera calma y que era un partido más, que no pensara tanto. Cuando entré sentí a mis hijos y a mi marido… No pensaba mucho, todo era muy emocionante con la gente que gritaba”. De todas maneras, subrayó que “independiente del resultado, estoy muy feliz de poder estar jugando una experiencia única. Cuando uno pierde la gente sigue aplaudiendo, eso no tiene precio. Estoy muy agradecida”. Por otra parte, “Tía Tania” elogió el nivel de su rival, argumentando que “es muy buena jugadora, muy calmada, en ningún momento salió de su línea. Sabía que iba a ser muy difícil y que debía cortar. Lamentablemente, quise cambiar mi juego para atacar y no resultó”. Al cierre, Zeng puso paños fríos ante una eventual participación en Los Angeles 2028, puntualizando que “uno puede prometer, pero yo voy a jugar hasta que me permita el cuerpo, siempre lo digo. Hay que luchar. Si no estoy para alto nivel, voy a jugar Master, pero siempre voy a estar jugando porque eso me da la felicidad. Es mi vida”.

