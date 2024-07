Arantza Inostroza tuvo debut y despedida en los Juegos Olímpicos de París

Aunque libró una dura contienda ante la canadiense Jessica Zi Jia Guo, a la esgrimista chilena no le alcanzó para ganar y estampar su nombre en la siguiente instancia.

Diario UChile Domingo 28 de julio 2024 13:08 hrs.

SANTIAGO, CHILE – OCT 30: Arantza Inostroza of Chile en acción contra Ana Di Renzo of Brasil durante los Juegos Panamericanos Santiago 2023 el 30 de Octubre en Santiago, Chile./ Arantza Inostroza of Chile in action against Ana Di Renzo of Brasil during Santiago 2023 Pan American Games on October 30 in Santiago, Chile. (Foto de Felipe Quintana/Santiago 2023 vía Photosport)