Nacional Pensiones Política Diputada Ossandón (RN) por pensiones: “Ya se dijo todo, ya se escuchó a todo el mundo, es minuto de llegar a acuerdos” La parlamentaria indicó que quienes hablan de que la reforma previsional está "paralizada" son aquellos que no les gusta cómo va quedando el proyecto después de la Comisión de Expertos. "¿Por qué la dan por muerta?", cuestionó. Bárbara Paillal Domingo 28 de julio 2024 9:31 hrs. Diputada Ximena Ossandón. Foto: ATON.

“La mesa ya no puede estar más servida“, fue lo señalado por la diputada por la Región Metropolitana y jefa de bancada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, llamando a abordar con prontitud los nudos de la reforma de pensiones, que hoy se encuentra en la Comisión de Trabajo del Senado. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile y frente a los mensajes pesimistas por el lento avance del proyecto, la parlamentaria respondió que “curiosamente los que hablan de que está paralizada son justamente las personas que no les gusta cómo va quedando la reforma después de la Comisión de Expertos. Entonces, la pregunta sería a ellos ¿por qué no avanzan? ¿por qué la dan por muerta? ¿es por un gustito personal o porque no quieren o no está saliendo como ellos quieren?”. “Y no estamos escuchando en algo, que es tremendamente técnico, a los especialistas en la materia. Yo creo que ahí está el matiz y la diferencia, o sea, no me gusta lo que me dicen, la cosa se vuelve a archivar. Lo cual sería bastante poco presentable para la ciudadanía que tuviéramos tres reformas de pensiones durmiendo en el Senado”, añadió. De esta forma, la parlamentaria se desmarcó de las visiones negativas y dijo tener “toda la esperanza que la mesura, que la cordura, que la capacidad de consenso, surga en esta materia que es tan importante, pero justamente siempre al alero de los expertos”. “Hoy no podemos darnos el lujo de tener una reforma de pensiones que vuelva a cometer los mismos errores, de los cuales algunos pensionados están pagando hoy día. Tenemos que tomar todo lo bueno del actual sistema de pensiones y mejorar todas aquellas cosas, que nosotros ya tenemos de alguna forma ubicada, y también ceder un poco a nuestro adversario político, porque todos de alguna forma representamos a la gente”, agregó. Consultada por las declaraciones que dio en Radio ADN el ministro de Hacienda, Mario Marcel, sobre que la mesa “está servida” para abordar el destino del 6% de cotización adicional, Ossandón respondió que “yo estoy con Marcel, la mesa está servida. Nosotros estuvimos más de un año en la Cámara de Diputados discutiendo lo mismo, con los mismos expertos y perdimos por lejos en la comisión mixta, con personas muchas veces que no quisieron escuchar a los expertos. Eso se revirtió en la Sala donde se ganó la idea de legislar, pero en el fondo se fue un proyecto bastante vacío”. “Ahora es oportunidad de ordenarla y realmente tiene que ser una propuesta que sea técnicamente razonable, que perdure en el tiempo, que no sea como una solucionadora de problemas para los pensionados actuales que, en teoría técnicamente ya no estarían dentro del sistema de pensiones, y de alguna forma poder abarcar esas dos cosas, pero sin perjudicar las futuras pensiones”, agregó. En esa línea, la parlamentaria puso de ejemplo que, conversando con jubilados de su distrito, “me dicen ‘no, es que nos tienen que subir’. Perfecto, pero ¿usted esta dispuesto a que le suban las futuras pensiones a costa de sus hijos y sus nietos? Y las personas inmediatamente dicen que no, porque ellos no quieren que sus parientes vuelvan a vivir lo mismo que ellos vivieron”. “Por eso, es que yo estoy con el ministro Marcel, la mesa ya no puede estar más servida. Ya se dijo todo lo que se tiene que decir, ya se escuchó a todo el mundo, es minuto de llegar a acuerdos y presentar una propuesta que sea técnicamente razonable, que perdure en el tiempo, que no cometa los mismos errores, porque todos sabemos que cualquier reforma de pensiones demora muchos años para que esté en total vigencia”, afirmó. Respecto al plazo para votar en general la reforma de pensiones, Ossandón respondió que “ojalá se vote, pero en la medida que el proyecto que venga sea contundente, sea razonable, o sea técnicamente razonable, y ahí hay una responsabilidad de cada senador en este caso de hacer un estudio profundo y serio sobre la materia”. En cuanto a la amenaza de nuevos retiros de fondos de las AFP, discusión que reavivó con apoyos de diputados oficialistas y no alineados ante la falta de avance de la reforma previsional, la diputada relevó que desde el Gobierno depositaron una lápida a la discusión. “Y nosotros como oposición vamos a tener poco que decir, pero yo siento, sin poder representar al 100% de los diputados de mi sector ni los de mi bancada porque hay uno que otro que podría estar a favor, que hay que respetar esa individualidades”, dijo. Sin embargo, destacó que “dada la circunstancia económica que está viviendo el país, dada la experiencia que tuvimos, la gente hoy día entiende muchísimo más de que estas cosas no son inocuas para incluso su economía local“. “La gente entiende a veces poco de lo que es el mercado de capitales, entienden poco de lo que implica cuando uno empieza a retirar los fondos de las AFP, pero hoy día Chile ya tiene una experiencia concreta con el tema de la inflación, el tema del aumento de la tasa y yo siento, al menos en mi distrito, que las personas hoy entienden que estas cosas no son gratis, no es solo retirar plata, sino que tiene un efecto y un efecto que al final independiente que sea un grupo ya más pequeño el que va a retirar la plata, pero tiene un efecto en la economía en general que afecta a cada familia de nuestro país”, dijo.

