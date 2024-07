Dolorosa caída de Jarry dejó al Team Chile sin singlistas en los JJ.OO de París

La segunda raqueta nacional cayó ante el australiano Alexei Popyrin, sumándose a las derrotas de Alejandro Tabilo y Tomás Barrios.

Diario UChile Domingo 28 de julio 2024 18:42 hrs.

Tenis, Nicolas Jarry vs Alexander Zverev Abierto de Roma 2024. El tenista chileno Nicolas Jarry es fotografiado contra Alexander Zverev de Alemania durante el partido en el foro italico. Roma, Italia. 19/05/2024 Matteo Ciambelli/Photosport Tennis, NNicolas Jarry vs Alexander Zverev 2024 Rome Open tournament. Chile’s tennis player Nicolas Jarry is pictured against Alexander Zverev of Germany during the match of the Rome Open Tennis tournament in Rome, Italy. 19/05/2024 Matteo Ciambelli/Photosport