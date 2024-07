Maduro tras votar: “Reconoceré y haré que se respeten” los resultados

El líder chavista y candidato a la reelección remarcó que el boletín del Consejo Nacional Electoral "será, no sólo reconocido, sino defendido, en unión cívico-militar perfecta".

Diario UChile Domingo 28 de julio 2024 10:15 hrs.

Venezuela's President Nicolas Maduro delivers a speech after being sworn-in for his second mandate, at the Supreme Court of Justice (TSJ) in Caracas on January 10, 2019. - Maduro begins a new term that critics dismiss as illegitimate, with the economy in free fall and the country more isolated than ever. (Photo by Yuri CORTEZ / AFP) (Photo credit should read YURI CORTEZ/AFP via Getty Images)