Mellizas Abraham clasificaron a semifinales en su debut en París 2024

La dupla nacional terminó tercera de su serie clasificatoria en el remo dos sin timonel, asegurando un lugar en la siguiente fase. "Sé que con Antonia podemos dar más, porque sabemos dónde fallamos", aseguró Melita.

Diario UChile Domingo 28 de julio 2024 13:14 hrs.

Día 6 SAN PEDRO DE LA PAZ, CHILE –23 OCT 2023:Los remeras chilenas Antonia y Melita Abraham salen segundas (Plata) en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 en el Parque Laguna Grande de San Pedro de la Paz ,región del Biobío. . (Foto de MARCO VAZQUEZ/Santiago 2023 vía Photosport).Day 6 SAN PEDRO DE LA PAZ, CHILE –OCT 23, 2023: USA rowers win the gold medal in the D8 MIXED (8X) category at the Santiago 2023 Pan American Games in the Laguna Grande Park in San Pedro de la Paz, region of Biobío. . (Photo by MARCO VAZQUEZ/Santiago 2023 via Photosport).