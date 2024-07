d316f2d06f

Nacional Ministra Vallejo rechaza deportación de parlamentarios desde Venezuela: “No es razonable ninguna explicación” La vocera de Gobierno se refirió este domingo al suceso que involucró a los senadores Felipe Kast (Evópoli) y Rojo Edwards (PSC). "A través de la Cancillería se evaluó esta situación y consideramos que no corresponde", señaló. Diario UChile Domingo 28 de julio 2024 15:21 hrs. Santiago 10 de junio 2024. La Ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, realiza un punto d prensa en el Palacio de La Moneda. Dragomir Yankovic/Aton Chile

“Para nosotros no es razonable ninguna explicación que haga valer el hecho de no permitir ingresar a dos representantes u otros personeros para poder acompañar este proceso (…). El argumento que se dio fue porque el gobierno venezolano dice que ellos no cumplían con las condiciones para entrar, que no se había hecho el trámite”. Con esta declaración, la ministra vocera del Gobierno, Camila Vallejo, rechazó la deportación desde Venezuela de los senadores Felipe Kast (Evópoli) y Rojo Edwards (PSC), ambos invitados por la oposición de dicho país para participar como observadores en las elecciones de este domingo. “Nos preocupa que se haya impedido el ingreso de dos representantes, en este caso de la oposición chilena, pero que bien legítimamente tienen el derecho de poder también participar como invitados por otros actores políticos”, agregó la secretaria de Estado en conversación con “Estado Nacional” de TVN. No contenta con los argumentos dados por las autoridades venezolanas, Vallejo dijo que “pueden no haber sido invitados por la institución electoral, pero igual tenían el derecho de poder participar”. Asimismo, confirmó que “a través de la Cancillería se evaluó esta situación y consideramos que no corresponde”. En tal sentido, la ministra se pronunció sobre la nota de protesta presentada por Cancillería y aseguró que “es relevante en sí misma porque marca la posición política del gobierno frente a lo que ha ocurrido en este proceso electoral, señalando claramente que no nos parece”. Sobre el llamado a consulta del canciller Jaime Gazmuri, Vallejo adelantó que “está monitoreando el avance y el transcurso del proceso electoral en estos momentos y por lo tanto hay una información que se está entregando”.

