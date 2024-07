d316f2d06f

Nacional Plazoleta frente al MAC fue renombrada en honor a su histórico director Francisco Brugnoli El reconocimiento fue propuesto por la U. de Chile y aprobado de forma unánime por el Consejo Municipal de Santiago en octubre pasado, luego del deceso del destacado artista y académico de la Casa de Bello. Diario UChile Domingo 28 de julio 2024 15:06 hrs.

Este domingo 28 de julio de 2024, la plazoleta ubicada en el frontis del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile en el Parque Forestal fue oficialmente renombrada como “Plazoleta Francisco Brugnoli Bailoni”, en honor a quien ejerció como su director por más de veinte años, entre 1998 y 2021. La ceremonia, que tuvo lugar un día antes de que se cumpla el primer aniversario de su deceso, fue encabezada por la Rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés; por el director del MAC, Daniel Cruz; la concejala de la Municipalidad de Santiago, Virginia Palma, en representación de la alcaldesa Irací Hassler; y por la familia del destacado artista y académico de la Casa de Bello. Se trata de un reconocimiento que fue propuesto a la Ilustre Municipalidad de Santiago el pasado 8 de septiembre de 2023 por parte de la Vicerrectora de Extensión y Comunicaciones de la U. de Chile, Pilar Barba; el Decano de la Facultad de Artes, Fernando Carrasco; y el Director del MAC, Daniel Cruz; quienes fueron apoyados por Gregorio Brugnoli Errázuriz a nombre de la familia. La idea fue aprobada de manera unánime por el Consejo Municipal en su sesión ordinaria N°29, celebrada el 18 de octubre de 2023. “La Inauguración de la Plazoleta Francisco Brugnoli Bailoni regala a la ciudad su espíritu íntegro y solidario. Honra la memoria y el legado de uno de los principales expositores y pioneros de la vanguardia del arte experimental en Chile, maestro de generaciones, constructor de instituciones y ejemplo de lo que significa ser verdaderamente universitario. Fue maestro hasta el fin de sus días, no solo de artistas, arquitectos y teóricos, sino también maestro de la libertad, de la capacidad de resistir, de renacer, de soñar y de ir por más”, dijo la Rectora Devés. Por su parte, la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler Jacob, señaló que “estamos muy felices de ser parte de este homenaje al profesor Francisco Brugnoli, un destacado gestor e impulsor de la cultura en nuestro país y, además, vecino del barrio Parque Forestal de nuestra comuna”. “Un merecido reconocimiento a la trayectoria de este artista y académico que fue director del Museo de Arte Contemporáneo durante 23 años. Es por eso que nos llena de orgullo poder inaugurar la Plazoleta Francisco Brugnoli en este barrio que recorrió a diario desarrollando su vida profesional, artística y vecinal entregando toda su calidad humana”, añadió. La plazoleta ahora rendirá homenaje a quien fuera un destacado artista visual, referente artístico e histórico académico de la Universidad de Chile. Ha sido destacado por historiadores y críticos de arte como uno de los precursores del arte objetual en el país, así como uno de los principales expositores de la vanguardia artística chilena de la segunda mitad del siglo XX, y su obra ha sido expuesta en los principales museos y centros de arte tanto de Santiago como Berlín, Nueva York, Madrid, México y Buenos Aires, entre otras. Su rol como director del MAC, tarea que desempeñó por 23 años, se caracterizó por las exposiciones colectivas que realizó, siempre apostando por artistas jóvenes, abriendo incluso la primera exposición de egresadas y egresados del Magíster de Artes Visuales de la Universidad de Chile. También lideró la restauración del edificio de Parque Forestal; creó la sede de Quinta Normal; y trajo muestras de importantes artistas internacionales, como Yoko Ono (1998), Spencer Tunick (2002), el movimiento Fluxus (2005) y Michelangelo Pistoletto (2018). “La plazoleta que inauguramos hoy simboliza fuertemente algunas de las premisas de la dirección de nuestro querido Prof. Francisco Brugnoli en el MAC. Cuando hablamos de plazas, hablamos de espacios públicos, de diálogos, conversaciones e intercambios. Es justamente eso lo que e Prof. Brugnoli propició para el MAC: el ser un espacio de encuentro entre la comunidad y la cultura, entre el público y la academia. Estas son algunas de las nociones que nos acompañan hasta el día de hoy y que nos recuerdan el importante legado de quien dirigió el museo por 21 años”, dijo el director del MAC, Daniel Cruz. Entre los reconocimientos que recibió en vida se encuentran la Medalla Rectoral de la Universidad de Chile (2022), la Distinción Medalla Rector Juvenal Hernández Jaque, mención Artes, Letras y Humanidades (2011) y la Medalla Valentín Letelier (2005). La ceremonia también contó con la presencia de su esposa e hijo: Virginia Errázuriz y Pablo Brugnoli. “Como familia, agradecemos profundamente este homenaje de la Municipalidad de Santiago y la Universidad de Chile a un año de la muerte de Francisco Brugnoli Bailoni, quien cruzó cientos de veces esta plaza que hoy lleva su nombre; como estudiante de arte; como artista visual, director del MAC, profesor y vecino. Es un reconocimiento que no solo honra su memoria, sino que también destaca su contribución a las artes visuales, la educación y la cultura a través de su querida Universidad de Chile. Este homenaje sirve como un testimonio de su dedicación y de su impacto perdurable en las generaciones futuras”, afirmó Pablo Brugnoli en nombre de la familia. Un ilustre hijo de Bello “A un museo universitario le compete poner en problemas al espectador y esa es solo una de sus misiones; tenemos la obligación de cuestionar los límites del conocimiento, eso es abrir espacios y crear otras posibilidades de mundo”, dijo el propio profesor Brugnoli con respecto a su labor en el MAC, según rescata Palabra Pública. Antes de dirigir el MAC, se desempeñó como Profesor Asistente de la Facultad de Bellas Artes entre 1966 y 1974, año en que fue exonerado por la dictadura cívico-militar. Fue en ese periodo cuando lideró el grupo “Los Diablos”, movimiento artístico y político ligado al arte pop. Previo a convertirse en académico, ingresó en 1959 como estudiante de la Escuela de Bellas Artes de la Casa de Bello. A inicios de los ‘80 realizó estudios de Postgrado en la Universidad Internacional de Arte, Florencia, Italia. En dictadura generó espacios de encuentro en torno al arte y la recuperación de la democracia, creando el Taller de Artes Visuales (TAV) y la carrera de Bellas Artes en la Universidad Arcis en el año 1983, siendo su Director hasta 1992. También participó de la Asociación Universitaria Cultural Andrés Bello, como académico exonerado. Con la caída de la dictadura, Brugnoli regresó como profesor a la Universidad de Chile en el año 1992, en específico al Departamento de Artes Plásticas. También hizo clases en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, y en las escuelas de Arte (1990) y de Diseño (1966-1970) de la Universidad Católica. “Creo que me va a costar mucho dejar la docencia”, dijo el profesor Brugnoli en 2022, cuando recibió la Medalla Rectoral de la U. de Chile, donde además fue vicedecano de la Facultad de Artes, miembro del Senado Universitario y primer Vicerrector de Extensión. “Creo que es el espacio más grato que he tenido en mi vida en la Universidad. Ser docente y estar repitiendo conocimiento sancionado a mí me parece una lata, pero estar pensando que todo es posible de otra forma es muy entretenido, es muy seductor, todo puede ser de otra manera, nada tiene que ser como te lo dicen”, agregó. Actualmente, el MAC expone las obras “El aborto” (1969), “NN” (1979), y dos serigrafías sin título de su autoría para rendirle homenaje.

