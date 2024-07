Tabilo pagó caro sus errores y se despidió en primera ronda de París 2024

La primera raqueta criolla no pudo reponerse a dos fatídicos quiebres sufridos a lo largo del compromiso, sucumbiendo ante la solidez del ruso Roman Safiullin.

Diario UChile Domingo 28 de julio 2024 12:48 hrs.

Tenis, Alejandro Tabilo vs Alexander Zverev Abierto de Roma 2024. El tenista chileno Alejandro Tabilo se lamenta luego de perder contra Alexander Zverev de Alemania durante el partido en el foro italico. Roma, Italia. 17/05/2024 Photosport Tennis, Alejandro Tabilo vs Alexander Zverev 2024 Rome Open tournament. Chile’s tennis player Alejandro Tabilo reacts after losing against Alexander Zverev of Germany during the match of the Rome Open Tennis tournament in Rome, Italy. 17/05/2024 Photosport