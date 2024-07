Team Chile se quedó sin representantes en tenis de mesa de JJ.OO de París 2024

Paulina Vega cayó ante la canadiense Mo Zhang y se sumó a Nicolás Burgos y Tania Zeng, representantes nacionales que quedaron en el camino igualmente en su estreno en la capital francesa.

Diario UChile Domingo 28 de julio 2024 17:17 hrs.

SANTIAGO, CHILE – OCT 29: Paulina Vega y Nicolás Burgos de Chile en acción en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 en el Centro de Entrenamiento Olímpico Nunoa el 29 de octubre en Santiago, Chile. / Paulina Vega and Nicolás Burgos to Chile in action in the Santiago 2023 Pan American Games at Nunoa's Olympic Training Center on October 29 in Santiago, Chile. (Foto: Cristian Soto/ Santiago 2023 via Photosport)