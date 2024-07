Tomás Barrios se sumó a Tabilo y dijo adiós prematuramente en París 2024

El medallista de plata en Santiago 2023 no fue rival para el argentino Francisco Cerúndolo, quien pese al desgaste acumulado tras ganar el ATP de Umag, derrotó sin mayores contratiempos al tenista nacional.

Diario UChile Domingo 28 de julio 2024 13:46 hrs.

Tenis, Alejandro Tabilo vs Tomas Barrios Vera El tenista Tomas Barrios Vera de Chile amenta perder frente a Alejandro Tabilo de Chile por el ATP 250 de Santiago 2024 en el Club San Carlos de Apoquindo en Santiago, Chile. 29/02/2024 Felipe Zanca/Photosport Tennis, Alejandro Tabilo vs Tomas Barrios Vera The tennis player Tomas Barrios Vera of Chile reacts before loosing against of Alejandro Tabilo of Chile in the match for the ATP 250 Santiago 2024 at the Club San Carlos de Apoquindo in Santiago, Chile. 29/02/2024 Felipe Zanca/Photosport