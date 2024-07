Boric valora detención de sospechosos por crimen en Cañete: “En Chile no hay impunidad”

dd95ce5c9b

En medio de su gira por Emiratos Árabes Unidos, el Presidente Gabriel Boric calificó la detención de tres sospechosos por el triple homicidio de funcionarios de Carabineros en la comuna Cañete, Región del Biobío, como una demostración de que las instituciones funcionan en Chile. Tras la detención, el Presidente Boric indicó que: “Ahora, por cierto, le toca su rol a la justicia que es un poder independiente. Ellos tendrán que tomar las definiciones que correspondan, pero acá lo que puedo asegurarles es que se ha hecho un trabajo serio y responsable y que, como hemos dicho en otros casos, en Chile no hay impunidad y esto es una demostración de la seriedad de nuestras instituciones“. “Espero que esto sea refrendado por la justicia en los procedimientos que correspondan, pero nosotros vamos a seguir trabajando con las policías en prevenir que estos hechos se repitan. Y cuando sucedan hechos de estas características, ya sea contra cualquier persona en nuestra patria, que los delincuentes sepan que los vamos a perseguir donde sea necesario, incluso en el extranjero o en nuestro país, van a ser atrapados, detenidos, enfrentarán, la justicia y el Estado de derecho que en Chile funciona”, enfatizó. Consultado por eventuales medidas que se podrían adoptar contra Venezuela, de no transparentar los resultados de sus comicios, el Mandatario sostuvo que “elecciones que generan tanta expectación como esta tienen que ser absolutamente transparentes y verificables, yo lo señalaba ayer públicamente, tienen que ser verificadas por veedores internacionales no dependientes ni partidarios del gobierno”. “Hasta el momento, con información que tenemos, todavía no se entregan todas las actas que podrían verificar esa elección. Mientras eso no se haga, nosotros como país nos vamos a abstener a hacer un reconocimiento a lo que ha señalado el Consejo Nacional Electoral”, aseguró. Abordando medidas, Boric afirmó que “primero, esperemos a ver qué es lo que finalmente sucede, yo creo que hay que hacer toda la presión de la comunidad internacional, de la sociedad civil, para que acá haya transparencia, verificación”, “Cuando uno ve el dolor de millones de venezolanos que han salido al exilio producto de la difícil situación en los últimos años en Venezuela yo por lo menos independiente de las posiciones políticas, me siento obligado moralmente a exigir total transparencia en esta elección, por lo tanto, creo que salir a hacer felicitaciones es hoy día apresurado mientras no se entreguen las actas, mientras no haya una completa transparencia nosotros, por lo menos, nos abstenemos”, zanjó. Por último, consultado por la posición del Partido Comunista, donde personeros han defendido los resultados de las elecciones, el Jefe de Estado respondió: “No tengo ningún conflicto con hablar de estos temas con ningún partido de gobierno porque en esto, quiero ser claro, la política internacional del país la dirige el Presidente de la República y eso todos los partidos lo entienden, independiente que puedan existir opiniones sobre uno u otro tema internacional, todos respetan que la política internacional del gobierno la dirige el Presidente y mi postura respecto a este tema ha sido clara y prístina para todos”.

