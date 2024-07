dd95ce5c9b

Internacional Miguel Ángel López: “Era de esperar que la voluntad de Maduro se impusiera por sobre la de la gran mayoría de venezolanos” Tras las elecciones en Venezuela, el académico del Instituto de Estudios Internacionales de la U. de Chile señaló que no se "podría asegurar el fraude". Pero, destacó que el régimen no entregó las garantías para un proceso transparente. Diario UChile Lunes 29 de julio 2024 11:43 hrs. Foto: IG @nicolasmaduro.

Luego de un largo domingo de elecciones, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela dio a conocer que Nicolás Maduro fue reelecto como presidente del país sudamericano hasta el 2031. Resultado que generó revuelo a nivel internacional, pues según la oposición venezolana el ganador de los comicios fue su candidato, Edmundo González. En tanto, gran parte de la comunidad internacional le ha exigido al redimen de Venezuela mostrar evidencia y garantías de los resultados. Al respecto, en conversación con la primera edición de Radioanálisis, el académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Miguel Ángel López, señaló que “estamos en una situación esperada e inesperada a la vez. Existía mucha confianza entre la oposición venezolana y de muchos veedores internacionales de que iba a ganar la oposición y que Venezuela iba a respetar estos resultados, pero no ocurrió así“. “Sin embargo, si uno va hacia atrás y analiza, por ejemplo las elecciones de 2013, donde Maduro ganó por casi 200 mil votos, y las últimas elecciones hace seis años atrás donde prácticamente no dio ninguna posibilidad de que haya una oposición a su candidatura presidencial, era de esperar que una cosa así iba a ocurrir, que finalmente, se iba a terminar imponiendo el régimen y haciendo la voluntad de Maduro por sobre la opinión y los deseos de muchos venezolanos, de la gran mayoría de ellos“, añadió. Respecto de la legitimidad de las elecciones y la posible adulteración de los resultados electorales, el doctor en Ciencia Política dijo que: “No lo sabemos y no se podría asegurar el fraude. Quizás Maduro ganó bien, lo que ocurre es que siempre que se hace una elección, uno se encarga de entregar todas las garantías para que la oposición tengo acceso a los resultados, hayan veedores internacionales, etc. Eso se hace en todo el mundo, por ejemplo, lo hizo Pinochet para el plebiscito de 1988. Pero en este caso estas garantías no existieron, entonces, se pensó dada la encuesta que la oposición iba a ganar con una amplia facilidad. No obstante, no ocurrió así, Maduro parecía muy tranquilo ayer y finalmente ocurrió lo que ocurrió”. “Ahora hay muchas cosas que son sospechosas, por ejemplo, la caída de todo el sistema como por una hora o dos horas de todo el sistema de cómputos. Todo eso arroja dudas. Además, la imposibilidad de que hayan asistido veedores electorales que no sean afines a Maduro, no sólo es el caso de los senadores chilenos, que no los dejaron entrar, sino que del expresidente Fox de México, un expresidente costarricense, y varias otras personas que no dejaron entrar”, agregó. Sobre los las criticas de la comunidad internacional, López indicó que “lo que ha ocurrido, es que la izquierda latinoamericana es una izquierda muy democrática en general entonces por eso tenemos a Boric, a Petro, a Lula da Silva que también manifestó sus temores, son izquierdas democráticas, entonces, no aceptan este tipo de cosas. Tenemos que recordar, por ejemplo, en Nicaragua en los 90′ el régimen sandinista reconoció su derrota y después fue a una nueva elección y ganó, y ahora se han perpetrado en el poder, pero han habido ciertos hechos en el pasado donde gobiernos de izquierda han aceptado la derrota“. “Ahora lo que pensaban muchos dentro de la oposición venezolana y los veedores internacionales, es que quizás Maduro habría estado dispuesto a aceptar esa derrota. Tal vez Chávez la habría aceptado, pero Maduro no“, comentó el profesor de la Casa de Bello. Revisa la entrevista completa aquí:

