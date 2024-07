Presidente Gabriel Boric: “Resultados difíciles de creer, no reconoceremos si no son verificables”

dd95ce5c9b

af14666fca

El Presidente Gabriel Boric afirmó que los resultados oficiales de la elección en Venezuela “son difíciles de creer” y advirtió que el Gobierno chileno no reconocerá ningún resultado que no sea verificable. “El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer”, expresó el mandatario en su cuenta de X, tras conocerse los datos oficiales que dieron como ganador a Nicolás Maduro con el 51% de los votos “La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso”, enfatizó el jefe de Estado chileno, quien se encuentra de gira en los Emiratos Árabes Unidos. Boric también demandó que “veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados. Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable” Antes de conocer los resultados del Consejo Nacional Electoral, órgano en poder del chavismo, Boric había advertido que “la entrega de los resultados de esta elección trascendental para Venezuela deben ser transparentes, oportunos y reflejar íntegramente la voluntad popular expresada en las urnas. La comunidad internacional de la que nuestro país Chile es parte, no aceptaría otra cosa”.

El Presidente Gabriel Boric afirmó que los resultados oficiales de la elección en Venezuela “son difíciles de creer” y advirtió que el Gobierno chileno no reconocerá ningún resultado que no sea verificable. “El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer”, expresó el mandatario en su cuenta de X, tras conocerse los datos oficiales que dieron como ganador a Nicolás Maduro con el 51% de los votos “La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso”, enfatizó el jefe de Estado chileno, quien se encuentra de gira en los Emiratos Árabes Unidos. Boric también demandó que “veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados. Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable” Antes de conocer los resultados del Consejo Nacional Electoral, órgano en poder del chavismo, Boric había advertido que “la entrega de los resultados de esta elección trascendental para Venezuela deben ser transparentes, oportunos y reflejar íntegramente la voluntad popular expresada en las urnas. La comunidad internacional de la que nuestro país Chile es parte, no aceptaría otra cosa”.