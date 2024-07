101d7bfa78

Nacional Política Venezuela: diferencias entre comunistas y socialistas ponen en jaque a la Alianza de Gobierno Pese a declaraciones de militantes del PC, Lautaro Carmona evitó abordar la transparencia del proceso: "Es hora de que hablen los venezolanos". Mientras, la presidenta del PS dijo que "es grave que haya quienes aún defienden el régimen". Bárbara Paillal Lunes 29 de julio 2024 19:21 hrs. Timonel del PC, Lautaro Carmona y presidenta del PS, Paulina Vodanovic. Foto: ATON.

Contrario a lo declarado por el Presidente Gabriel Boric y aún cuando las actas de la elección presidencial en Venezuela no han sido totalmente transparentadas, representantes del Partido Comunista (PC) respaldaron los resultados entregados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) del país caribeño, que consagró a Nicolás Maduro como mandatario por seis años más. Postura que no fue bien recibida por el Socialismo Democrático y que dio pie desde ese sector a cuestionamientos sobre la mantención de la coalición de Gobierno, el mismo día que finaliza la inscripción de listas municipales y de gobernadores. Si bien el respaldo al régimen venezolano por parte del PC es histórico, fue el diputado Boris Barrera, veedor internacional del proceso en Caracas, quién declaró en primer lugar la legitimidad de los comicios. En conversación con radio Duna, dijo: “Yo estuve ahí, recorrí. La gente llegaba a votar, un ambiente súper tranquilo, familiar en muchos lugares. Había testigos, la oposición dijo que tenía testigos (…) no hay forma, por el sistema que tienen, de poder alterar los resultados”. El parlamentario, además, expresó su preocupación a la negativa del Presidente Gabriel Boric a reconocer los resultados. “Me preocupa porque en estos momentos creo que necesitamos afianzar las relaciones, no tensarlas más (…) aquí hay un pueblo que se manifestó, que es soberano, y cuando uno dice que no reconoce a la persona que salió de éste, entonces significa también que no está de acuerdo con la soberanía de la gente que lo eligió. Yo hubiera esperado que lo reconociera”, indicó. Consultado al respecto, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, evitó referirse a la transparencia del proceso. “Ésta es la hora de que hablen los venezolanos“, respondió. Sobre la permanencia de la alianza de Gobierno, afirmó “¿Quién tiene la titularidad para definir eso? Cada partido define su pertenencia y no hay un partido ni una persona encargado de los otros (..) Tenemos razones en Chile, sobre Chile, en política y propuestas para Chile que explican nuestra pertenencia”. En sede legislativa, diputadas del PC se sumaron a expresar conformidad con la definición de las elecciones. La diputada Lorena Pizarro aseguró en X que “desde que Hugo Chávez saliera Presidente de Venezuela, la derecha ha acusado fraude en todas las elecciones: libreto conocido. Por cierto, acusar de dictadura al proceso venezolano es relativizar las dictaduras de América Latina con sus desaparecidos y ejecutados. Seamos responsables”. Además, la diputada Nathalie Castillo, indicó que “estamos en una escalada de expresiones fáciles incluso poco serias contra el proceso electoral venezolano. Una cuestión básica es respetar la soberanía de los pueblos y sus decisiones. Yo sí celebro con la distancia que corresponde este proceso interno y deseo prosperidad y desarrollo para la República Bolivariana“. Por su parte, la presidenta de las Juventudes Comunistas, Daniela Serrano, le envió un mensaje a sus pares del oficialismo: “Harta cuña fácil llenándose la boca hablando de la credenciales democráticas del Partido Comunista de Chile, sobre todo aquellos que nunca han tenido nada de “demócratas”. “Y para nuestros aliados, aquí les va un recordatorio: claramente tenemos diferencias en política internacional y esto se sabe desde un comienzo, así que algunos no se pasen de listos mandando mensajitos por prensa“, interpeló. En tanto, en el Socialismo Democrático la arremetida contra el PC fue liderada por senadores socialistas, luego de que se proclamara el triunfo de Nicolás Maduro, actual presidente y candidato chavista, con solo un 30% de las actas en manos de la oposición. Ante esto, el senador Juan Luis Castro indicó que la definición del Partido Comunista y sectores “complacientes” con Maduro llegó a un punto “crítico”. “Quienes hoy día, desde Chile avalan ese fraude electoral no merecen estar en nuestra misma coalición (…) Hago un llamado a sectores del Partido Comunista o la cúpula, si van a estar con Maduro, le están dando la vuelta a la democracia, y en Chile eso genera una contradicción”, apuntó. Mientras que, en radio Infinita, el senador del PPD, Ricardo Lagos Weber, dijo que “me incomodaría mucho estar en una coalición en la cual hay sectores que encuentran que lo que ocurrió en Venezuela anoche está bien“. También abordó este tema, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, quién en Radio Pauta declaró que estamos en presencia de un aparente “fraude” y que “más allá del resultado de ayer y de la validación o no de esto, a mí me parece grave que haya quienes aún defienden el régimen de Maduro“. Por su relación con el PC, Vodanovic dijo que “lamentablemente en este punto tenemos diferencias profundas desde hace largo tiempo, no es algo nuevo, y en democracia también hay que poder entenderse con aquellos que no piensan como nosotros, no es algo nuevo en la democracia chilena”.

