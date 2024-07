105badb2b3

París 2024 Funcionaria y egresado de la U. de Chile serán sparrings de judocas olímpicos en París La funcionaria Judith González y el egresado de Enfermería Franco Toscanini, ambos de la Universidad de Chile, participan como sparrings de los judocas chilenos Mary Dee Vargas y Thomas Briceño en los Juegos Olímpicos de París 2024. Carolina Garcés - Deporte Azul Martes 30 de julio 2024 12:31 hrs. El Team Chile de judo presente en París 2024. Foto: Comunicaciones Deporte Azul.

Los Juegos Olímpicos de París 2024 contarán con 32 disciplinas de deportes colectivos e individuales como la lucha, la esgrima y el judo. De esta última, una funcionaria y un egresado de la Universidad de Chile participarán como equipo técnico de los seleccionados Thomas Briceño y Mary Dee Vargas. Son sparrings, es decir, compañeros de entrenamiento de los deportistas. En esta práctica, se simula un combate entre los dos practicantes, con el objetivo de precisar en las técnicas y prestar atención a detalles previos al enfrentamiento oficial. Thomas Briceño, participará en la categoría -100 kg y quien lo acompaña como training partner es el judoca y egresado de Enfermería de la U. de Chile, Franco Toscanini. Luego de años de trabajo en conjunto, Briceño le pidió personalmente que lo acompañara a la mayor cita olímpica. El alumni de la Universidad de Chile destacó la importancia de esta oportunidad en su carrera. “Deportivamente, es una oportunidad gigante. Estar en el último tiempo enfocado al cien por ciento en lo deportivo, me recuerda a cuando era estudiante e iba a entrenar a la Universidad. Compartir con judocas de élite en este periodo, también me da esperanza y me motiva a continuar mejorando”, mencionó. Por su parte, Thomas Briceño, subrayó el rol que Franco Toscanini ha tenido en su preparación. “Ha sido mi sparring durante, prácticamente, los últimos tres años. Él también estuvo ayudándome en Santiago 2023, donde logramos sacar la medalla de plata”, comentó. “Si bien nuestro deporte es individual, sería prácticamente imposible tener estos resultados sin un equipo detrás”, agregó. Briceño también destacó y agradeció la oportunidad de entrenar en el Polideportivo Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile. “La verdad, ha sido muy provechoso las veces que hemos estado allá. Tienen unas instalaciones espectaculares y siempre se aprovechan de la mejor manera”, indicó Quien también cumple el rol de training partner es Judith González, funcionaria de la Dirección de Deportes y Actividad Física (DDAF). Ella acompaña a la judoca chilena Mary Dee Vargas, que competirá en la categoría -48 kilos. “Somos un equipo. Mary Dee es la primera mujer que clasifica de manera directa, metiéndose entre los 15 mejores del mundo. Nos habíamos comprometido hace un tiempo atrás, que la que clasificara, íbamos a ir juntas. Así que estoy cumpliendo con mi parte.”, dijo Judith sobre cómo fue elegida para ser parte del sparring de Vargas. Judith se desempeña como Técnica en Enfermería de Nivel Superior (TENS) en la Unidad de Salud Deportiva de la DDAF y también es seleccionada nacional de judo. Comenta que esta oportunidad de colaborar junto a Mary Dee le ha servido para adquirir mayor conocimiento y experiencia, la cual compartirá con niños y niñas a quienes enseña de este arte marcial. “Me estoy reencantando con el judo internacional. Como profesora, me voy con hartas ideas que he visto de otros entrenadores para mis alumnos y la gente que trabaja conmigo”, señaló. El judo en los Juegos Olímpicos se disputará entre el 27 de julio y el 3 de agosto en el estadio Campo de Marte (Champ de Mars). Mary Dee competirá el próximo 27 de julio a las 4:00 am hora chilena, mientras que Thomas participará el 1 de agosto a la misma hora.

