París 2024 Kristel Köbrich hizo historia en París 2024, pero no pudo meterse en final de su prueba La mejor nadadora chilena de todos los tiempos, de 38 años, se convirtió en la primera deportista nacional en competir en sus sextos Juegos Olímpicos. Diario UChile Martes 30 de julio 2024 8:38 hrs. La nadadora chilena hizo historia en París 2024. Foto: Ernesto Zelada/IND.

Kristel Köbrich hizo historia en los Juegos Olímpicos de París 2024. La mejor nadadora chilena de todos los tiempos, de 38 años, se convirtió en la primera nacional en competir en su sexta cita de cinco anillos. La deportista criolla tuvo este martes su estreno en los 1.500 metros de la competencia, aunque no logró su mejor actuación y terminó segunda en su heat clasificatorio, luego de registrar un tiempo de 16’27”18, y no consiguió meterse en la final donde van las ocho mejores. Tras la competencia, la nacional realizó una autocrítica por su desempeño y expresó: “Tratamos de hacer lo mejor, no fue a la altura, eso lo tengo súper claro. Vinimos súper pocas, esto es lo mejor que hay, las 17 mejores del mundo, eso lo tengo que valorar. Obviamente, no es wow (lo que hizo) (…) Esta marca no estuvo bien”. Sobre el cariño de la gente, sostuvo: “A veces no lo dimensiono. Yo cierro las redes y sigo focalizada y entiendo que hay mucho cariño”. Por último, Köbrich sorprendió al asegurar que no descarta participar en los próximos Panamericanos y tampoco a pelear por clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2026: “El objetivo es ese, no de esta manera, no así… Si la ventana de clasificación es grande… Soy una nadadora que me nivelo para arriba”. Consignar que la chilena todavía debe competir en los 800 metros, prueba que se disputará este sábado a las 15:09 horas. “Vamos a tratar de cambiar un poco la cabeza, ajustar lo que tengamos que ajustar de acuerdo al tiempo que tengamos”, sentenció.

