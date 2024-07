Líderes de la región presionan transversalmente a Maduro para que transparente las actas electorales

Presidentes latinoamericanos se dividen entre solicitar evidencia para que se demuestre -o desmienta- el triunfo del actual mandatario y mantener el silencio. La OEA sesionará extraordinariamente este miércoles.

Bárbara Paillal Martes 30 de julio 2024 19:27 hrs.

Venezuela's President Nicolas Maduro delivers a speech after being sworn-in for his second mandate, at the Supreme Court of Justice (TSJ) in Caracas on January 10, 2019. - Maduro begins a new term that critics dismiss as illegitimate, with the economy in free fall and the country more isolated than ever. (Photo by Yuri CORTEZ / AFP) (Photo credit should read YURI CORTEZ/AFP via Getty Images)