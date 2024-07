105badb2b3

Nacional Pensiones Política María José Zaldívar, ex ministra del Trabajo: “El problema que teníamos antes de la PGU es completamente distinto al que tenemos hoy” La ex secretaria de Estado recalcó que “antes teníamos que subir las pensiones de todos pero hoy día es solo de un segmento de la población". Además, planteó que la clave está en mejorar los sueldos y la cantidad de años de cotización. Diario UChile Martes 30 de julio 2024 15:46 hrs.

Durante los últimos días, el Gobierno ha insistido a la Comisión de Trabajo del Senado para que vote la idea de legislar la reforma de pensiones, argumentando que la discusión técnica ya se realizó. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la exministra del Trabajo e integrante de la Comisión Técnica para la reforma previsional, María José Zaldívar, aseguró que ha costado llegar a un acuerdo en la materia, “porque lo primero tiene que ver con el diagnóstico, el tener claro qué es lo que uno quiere hacer”. “Hasta hace muy poco se hacían diagnósticos sin los datos y además la situación cambió radicalmente”, dijo. De acuerdo a Zaldívar, “el problema que teníamos antes de la PGU es completamente distinto al que tenemos hoy”, ya que dicho apoyo estatal subió considerablemente las pensiones de los estratos más bajos. “Antes teníamos que subir las pensiones de todos pero hoy día es solo de un segmento de la población, de ingresos medios altos que cotizaron muchos años. ¿Y cuál es el problema que hay con esto? Que algunos se quedaron con el diagnóstico antiguo y quieren seguir implementando esas soluciones cuando en la realidad de hoy ya no son necesarias”, estimó. A juicio de la exministra, la clave está en “mejorar el mercado del trabajo y mejorar los sueldos y no mejorar las pensiones, que es la última parte”. A su vez, Zaldívar afirmó que para mejorar los sueldos, “lo primero que tiene que haber es mucha más oferta de trabajo para que yo pueda tomar la decisión del trabajo que más me conviene y no del único que encuentre. Si tenemos mucha oferta laboral, si aumentamos la inversión, si mejoramos la productividad, vamos a poder tener mejores remuneraciones pero paralelamente, para tener mejores pensiones, lo que tenemos que hacer es mejorar la cantidad de años ahorrados”. En esa misma línea, la exsecretaria de Estado indicó que “en muchos países del mundo si yo no alcanzo a tener al menos 15 o 20 años de cotizaciones, no tengo derecho a ningún tipo de cuestión y lo segundo, es que tenemos que garantizar que la gente cotice por la totalidad de sus ingresos”. “Ese tema que tenemos nosotros en Chile de que muchos trabajadores pierden beneficios que entrega el Estado porque están cotizando, porque pueden acceder a un subsidio en condiciones más gravosas, por ejemplo, eso hace que se desincentive la cotización y la gente prefiera figurar ganando menos”, señaló. Por otra parte, consultada respecto a lo que se puede hacer para mejorar las pensiones actuales, Zaldívar explicó que lo que propone la oposición “es aumentar la cotización de cargo del empleador en seis puntos y que de esos seis puntos una parte se le preste al Estado para poder mejorar los beneficios de quienes son los actuales pensionados, que tengan tasas de reemplazo bajas en relación a sus años cotizados y a su salario”. “Ese préstamo que se le hace al Estado, ya que esa generación que lo va a estar poniendo no va a recibir ningún beneficio de ese préstamo, luego se le devuelva reajustado y de esa manera, nosotros conseguimos mejorar las pensiones de los actuales pensionados, pero no perjudicamos a esa futura generación que al momento de pensionarse, por problemas de natalidad, por cambios sociográficos, no va a tener quién le ponga la plata a ellos”, añadió. Revisa la entrevista completa aquí:

