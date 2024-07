105badb2b3

Internacional Política Presidente Boric descarta romper relaciones con Venezuela: “Chile es un país de diálogo” El Mandatario abordó la expulsión de diplomáticos ordenado por el régimen de Maduro y dijo respaldar la postura de "nuestro canciller". El ministro de RR.EE., Alberto van Klaveren calificó la decisión como "algo propio de un régimen dictatorial". Bárbara Paillal Martes 30 de julio 2024 10:22 hrs. Presidente Gabriel Boric. Foto: ATON.

En su última declaración desde Emiratos Árabes Unidos, el Presidente Gabriel Boric condenó la decisión del gobierno de Nicolás Maduro de retirar el cuerpo diplomático chileno de su territorio, al igual que a su embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez. El Mandatario reiteró la exigencia de que el Centro Nacional Electoral (CNE) de Venezuela y el régimen de Nicolás Maduro transparente las actas electorales y que éstas sean verificadas por veedores internacionales, e indicó que: “Toda la discusión de los adjetivos resulta irrelevante a la hora de hacer valer lo que Chile defiende como principio de su política exterior”. “Esta situación, por cierto, nos mantiene alerta. es mi deber como mandatario entregar certezas a los miles de chilenos que actualmente viven en Venezuela, deben saber que les garantizaremos toda la ayuda y apoyo y asistencia que necesiten, y de la misma manera, al pueblo venezolano, sepan que hay una comunidad internacional atenta a lo que está ocurriendo en su país, haciendo presión para que la voluntad que ustedes han expresado en las urnas sea la que realmente se respete”, sostuvo. El Jefe de Estado, además, abordó la probabilidad de romper relaciones con el país caribeño y acudir a organismos internacionales: “Chile es un país de diálogo y siempre será un país de diálogo. Cuando tenemos problemas o desafíos con otro país lo razonable desde cualquier punto de vista es hacer todos los esfuerzos en conjunto. Hay problemas en los que si no hay un involucramiento de las dos partes sencillamente no se pueden resolver. Yo no puedo hacer, por más voluntad que tenga, que un avión con expulsados administrativos o judiciales aterrice en Venezuela, necesito la colaboración del gobierno para ello”. “Chile jamás va a ser un país proclive a romper relaciones con nadie. Las únicas veces en la historia democrática que Chile ha roto relaciones con otro país fue en 1943 con la Alemania nazi y Japón. Por lo tanto, acá la decisión unilateral que ha tomado Venezuela, que aún no ha sido notificada formalmente (…) quiero decirles que es injustificable y como señalé antes demuestra una intolerancia impropia de las democracias. En ese sentido, yo respaldo plenamente todo lo que al respecto a dicho nuestro canciller, Alberto van Klaveren”, zanjó. Lo último, referido a las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores quién, en entrevista con CNN Chile, calificó la decisión de Venezuela como “algo propio de un régimen dictatorial“. Por último, Boric admitió “diferencias” con el Partido Comunista. El Mandatario fue consultado respecto a la posición de la colectividad, pues un sector ha legitimado el triunfo de Nicolás Maduro. Sobre este punto el Presidente dijo: “Con el PC tengo una excelente relación en lo cotidiano, han sido un partido importante para la sustentación del Gobierno, con permanentes aportes y en el punto de política internacional, particularmente respecto de Venezuela tenemos una diferencia, pero lo bueno, respecto a eso, es que tanto ellos como todos los demás entienden que la política en materia internacional la dirijo yo como Presidente de la República“. Así, el Jefe de Estado afirmó que esta diferencia de opinión con un partido parte de la Alianza de Gobierno no es “motivo para armar más polémica mientras los roles estén absolutamente claros”. Para Boric, “los roles están claros, tal como lo señala de manera muy prístina la declaración de la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola (PC)”.

