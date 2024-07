105badb2b3

Veto presidencial: Comisión de Gobierno del Senado aprueba observaciones y avanza a Sala Los puntos votados por los parlamentarios permiten que las elecciones municipales se hagan en dos días, restituyen el feriado irrenunciable del domingo y también una multa de 0,5 UTM para quienes estén habilitados votar y no acudan a las urnas. Fernanda Araneda Martes 30 de julio 2024 18:39 hrs.

Sin mayores problemas. Así fue la votación del veto presidencial a la reforma electoral que a su vez, permite que las elecciones municipales y de gobernadores de octubre se celebren en dos días. La propuesta fue aprobada por la Comisión de Gobierno Interior del Senado la tarde de este martes y contempla, entre otros elementos, la regulación de la propaganda electoral en redes sociales; la restitución del feriado irrenunciable para el domingo; y la generación de una multa de 0,5 UTM para todos quienes estén habilitados para sufragar y no acudan a las urnas. Durante la breve discusión en la comisión, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, explicó que tanto esta sanción, como el hecho de que las elecciones se realicen en dos días y la baja en el aporte a los partidos políticos, están incluidos en una misma observación del Ejecutivo. “En la observación número siete va en un paquete la elección en dos días, la sanción y el ajuste del aporte a las campañas. ¿Por qué razón? Porque si es que no se aprueba el número siete, es decir, si no se aprobara la sanción, no tiene sentido tener elección en dos días”, estimó. Por su parte, el presidente del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle, enfatizó que las disposiciones votadas en la Comisión de Gobierno Interior son transitorias y que aún resta una legislación a largo plazo. “Tengamos conciencia de que vamos a reanudar esta discusión sobre las sanciones para las elecciones del próximo año y como Servel no queremos que esa discusión llegue a estar a menos de 90 días de la elección. El proyecto está en esta comisión, debe verse y hay una gran discusión sobre cuál es el procedimiento sancionatorio”, dijo Tagle. “Mi petición es que se le dé urgencia a ese proyecto y se comience a tramitar ya, para la discusión del próximo año”, agregó. En cuanto a los pasos que restan en la tramitación del veto presidencial, este miércoles será revisado en la Sala del Senado, donde necesita el apoyo de ⅔ de los parlamentarios. Luego de aquello, vendrá la votación en la Cámara de Diputados: la última barrera para que se apruebe la reforma electoral.

