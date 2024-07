cd340dc9d3

Nacional Militantes de RN expresan su apoyo a Andrea Valladares tras agresión de concejal Felipe Cruz La presidenta del Tribunal Supremo de la colectividad calificó como “dolorosa e indignante" la situación protagonizada por el exmilitante. Tras los hechos, la secretaria general de Renovación Nacional sufrió una lesión cérvico-braquial. Diario UChile Miércoles 31 de julio 2024 12:53 hrs. Felipe Cruz, concejal de Recoleta ex-RN. Foto: Aton.

Cerca de 180 militantes de Renovación Nacional (RN) emitieron una breve documento en el que rechazaron cualquier tipo de violencia en los espacios del partido político. Además, entregaron su apoyo a la secretaria general de la colectividad, Andrea Valladares, luego de la agresión que sufrió recientemente. La tarde de este martes autoridades de RN denunciaron al concejal de Recoleta, Felipe Cruz (IND/ex-RN), de agredir con violencia a la secretaria general del partido, Andrea Balladares. El exmilitante acusó falta de apoyo de parte de la colectividad para su postulación a la alcaldía de dicha comuna, que es respaldada por el Partido de la Gente (PDG). Los hechos comenzaron cuando Cruz, en una carta a su ex militancia, afirmó que Balladares le informó que además de no llevarlo como candidato a jefe comunal, “el partido no inscribió la lista de concejales de RN”, por lo que éste calificó la decisión como una “operación política que solo busca borrar del mapa a toda la disidencia de Renovación”. “En el distrito donde RN es más fuerte, además del barrio alto, la actual directiva de Rodrigo Galilea y Andrea Balladares se ha encargado de exterminarnos. ¿Por qué? Porque simplemente no servimos a sus intereses, ni a los intereses de quienes financian sus campañas”, manifestó Cruz en el texto enviado. Desde la tienda, señalaron que el concejal se habría trasladado hasta la sede de RN, donde, evidentemente ofuscado, exigió hablar con el presidente Rodrigo Galilea o con Balladares. Esta última habría aparecido en ese instante, momento en que se habría registrado la agresión, la que fue calificada por la presidenta del Tribunal Supremo de la colectividad, Katherine Martorell, como “dolorosa e indignante”. Al respecto, este miércoles 176 integrantes del partido político de derecha declararon que: “Los y las militantes abajo firmantes, solidarizamos con Andrea Balladares. No vamos a permitir que la violencia se tome los espacios de RN, podemos tener legítimas diferencias y exponerlas, pero jamás tolerar estas acciones”, aseveraron. María José Gatica Bertin, Paulina Núñez, Carlos Cruz-Coke, Ruggero Cozzi, Marcelo Brunet, María José Soublette, Ruth Guzmán, Carolina Montenegro, Francisca Contreras Westemayer y Ruth Guzmán, son algunas de los militantes firmantes. Según los registros de los videos de las cámaras de la sede de Renovación Nacional y el análisis de la PDI tras denunciar este hecho, Felipe Cruz empujó a Andrea Valladares no una, sino dos veces, y luego abrió la puerta con fuerza, lanzándole además un codazo”, acciones por las que desde el partido denunciaron el hecho a la PDI y adoptaron acciones legales. Martorell indicó que el hecho afectó de manera emocional y física a la secretaria general de RN, quien fue diagnosticada en un centro médico con una lesión cérvico-braquial.

