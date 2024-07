Ministra Orellana condena agresión contra Andrea Balladares: “La violencia hacia las mujeres en política no es aceptable”

7b9e9fbacd

Tras ser denunciado por agredir a la secretaria general de Renovación Nacional (RN), Andrea Balladares, este miércoles la Fiscalía Oriente formalizó al concejal de Recoleta y ex militante del partido, Felipe Cruz, quien quedó con la prohibición de acercarse a la víctima y a la sede del partido luego de la audiencia en 4º Juzgado de Garantía de Santiago. Desde la tienda de derecha adoptaron medidas legales ya que Cruz empujó a Andrea Valladares no una, sino dos veces, y luego abrió la puerta con fuerza, lanzándole con ello un codazo, que dejó a la secretaria general de RN con una lesión cérvico-braquial. En el marco de la audiencia, el tribunal acogió la petición de la defensa, que alegó que la constancia médica era por lesiones leves, por lo que no es un delito, sino que una falta. Por ello, se rechazó la solicitud de medidas cautelares, pero Cruz tiene prohibido acercarse a Valladares y a la sede de Renovación Nacional. En vista de lo sucedido cerca de 180 militantes de RN emitieron una breve documento en el que rechazaron cualquier tipo de violencia en los espacios del partido político. Al respecto, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, señaló que desde el ministerio rechazan la agresión que sufrió la secretaria general de RN por parte de un concejal en ejercicio. “Según la Unión Parlamentaria Internacional al menos un 20% de las mujeres que ejercen este rol ha sufrido agresiones precisamente en la oficina. Es a partir de ello que también en la vigente Ley integral contra la violencia hacia las mujeres definimos la violencia política. Hemos tomado contacto con Renovación Nacional y vamos a estar apoyando en las distintas gestiones que sean necesarias”, aseguró. Así, la secretaria de Estado hizo hincapié en que “en este contexto de inscripción de candidaturas a concejales, alcaldías, gobernaciones y consejerías regionales, la violencia no es el costo que deben pagar las mujeres por participar en política y sea del partido o del sector que sea la violencia contra las mujeres que participan de política no es aceptable“. Por su parte la concejala de Recoleta, Karen Garrido (PC), afirmó que desde el concejo municipal se asesorarán e informarán sobre los pasos a seguir y medidas que se pueden tomar en este tipo de casos, “entendiendo la gravedad del asunto”. “A nosotras no nos sorprende las actitudes de Felipe. Lamentamos y condenamos cabalmente las agresiones machistas y sexistas de parte de este concejal, no es la primera vez que podemos evidenciar que él se manifiesta de manera agresiva, lo hizo también en concejo, y no nos asombra. Por eso, además, nosotras como bancada de militantes del Partido Comunista feminista de Chile vamos a tomar las medidas”, sostuvo Garrido. Cabe mencionar que las agresiones realizadas por el ex militante de RN contra Valladares surgieron tras no ser apoyado para ser jefe comunal de Recoleta por parte colectividad, quienes además no inscribieron su candidatura como concejal. Según la jefa de bancada de la tienda, la diputada Ximena Ossandon, fue un error de sistema.

