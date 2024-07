cd340dc9d3

Nacional Política “No fuimos generosos”: diputado Guzmán realiza autocrítica por división de la oposición en inscripciones municipales El parlamentario además descartó recurrir al Tribunal Constitucional para objetar el veto presidencial a la reforma de elección en dos días. "Estamos entre la espada y la pared, tenemos solamente la opción de apoyar y no discutir o modificar", dijo. Diario UChile Miércoles 31 de julio 2024 13:05 hrs. Diputado Jorge Guzmán, jefe de bancada de Evópoli. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

El diputado por la Región del Maule y jefe de la bancada Evópoli, Jorge Guzmán, realizó una autocrítica por la falta de “generosidad” desde Chile Vamos en las negociaciones municipales, de cara a las elecciones de octubre y, además, abordó el futuro del veto presidencial que este miércoles será votado en la Sala del Senado. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el parlamentario indicó que: “La unidad como discurso hay que llevarla a la práctica y nosotros vemos a una oposición, al gobierno del Presidente Boric, muy dividida de cara a unas elecciones que son trascendentales, esenciales, para las próximas elecciones presidenciales”. “Esos discursos de la unidad de propósito, de que hay que unir a todos los partidos de oposición y no me refiero solamente a Chile Vamos y Republicanos, sino también incorporar a Demócratas y Amarillos para poder tener un bloque opositor mucho más grande, se quedaron en los discursos y no en los hechos. Más allá de qué partido saca más votos, yo creo que lo más relevante en estas próximas elecciones es si la oposición logra recuperar la mayor cantidad de municipios y gobernaciones regionales, y de esa manera darle estabilidad al proyecto opositor que va a competir con el gobierno en las próximas elecciones presidenciales”, explicó. En esa línea, Guzmán sostuvo que “lamentablemente no se mostró esta generosidad tan necesaria para poder conseguir un acuerdo electoral amplio. Poder exigir generosidad, en este caso al Partido Republicano y a Demócratas en construir candidatos únicos, implica tener la capacidad de ser generosos nosotros y creo que no fuimos generosos”. “El Partido Republicano planteó que quería participar de un 15% de las comunas que se disputaban en municipales y la verdad que Chile Vamos nunca se abrió a esa posibilidad y no se abrió porque también las rencillas internas no permitieron establecer un diálogo sincero, vinculante, con los partidos que están en la oposición pero que están en otras posturas. Creo que faltó generosidad, unidad, coordinación, y en definitiva la oposición no va a tener la capacidad de ir unida en las próximas elecciones municipales y de gobernadores regionales”, zanjó. Abordando el debate respecto al veto presidencial, Guzmán sinceró que “estamos entre la espada y la pared, tenemos solamente la opción de apoyar el veto y no tenemos otra opción de discutir o modificar lo que ha presentado el Poder Ejecutivo”. Respecto a la idea que ronda en la oposición de acudir al Tribunal Constitucional, el diputado dijo que “estamos a menos de 90 días de que sean las elecciones. Ya el día lunes se cerraron los procesos de inscripción de candidatos, posteriormente viene la ratificación por el Servel y los candidatos empiezan a hacer campaña con expectativas, quieren tener claras cuáles son las reglas del juego. Por tanto, el recurrir al TC, que tenga un pronunciamiento respecto de lo que legislemos y tengamos una nueva ley que se haga cargo de esta deficiencia, sería jugar y especular con los procesos. Yo creo que aquí deberíamos salir adelante con el veto”. Sin embargo, también recalcó que “el ministro Elizalde y el gobierno también se encuentran contra la espada y la pared porque si uno le pregunta a los parlamentarios de gobierno, pero del Partido Comunista, ellos están más en la línea de mantener un voto voluntario. Si nosotros estamos con la posibilidad de aprobar el veto o quedarnos sin voto obligatorio, creo que el ministro Elizalde está en una disyuntiva similar, cómo presento el veto pero que los parlamentarios oficialistas lo aprueben”. “Demuestra que en el gobierno siguen existiendo estas dos almas tan marcadas. Una izquierda y un socialismo que tienen un apego democrático mucho mayor, que tiene credenciales democráticas mayores, y una izquierda representaba principalmente por el Partido Comunista y el Frente Amplio, que están con la calculadora electoral, que no tienen complejos en no respetar la Constitución y las leyes”, afirmó. Revisa la entrevista completa acá:

