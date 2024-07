Sergio Bitar: “Debemos ser duros con el no reconocimiento, pero tener cautela por los 600 mil venezolanos en Chile”

7b9e9fbacd

El ex ministro de Estado de Salvador Allende, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, exiliado en Venezuela y miembro del Foro Permanente de Política Exterior, Sergio Bitar, abordó la crítica situación en Venezuela. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, indicó que “toda la información disponible revela un cambio. No es lo mismo que en las anteriores (elecciones) y el cambio es que no se han entregado las actas de las votaciones, no ha habido transparencia”. “Hubo en una primera parte del conteo de votos la presencia de gente de oposición que permitió conseguir actas. Ellos señalan que consiguieron actas aproximadamente de la mitad y después el Consejo Nacional Electoral (CNE) suspendió la entrega de las actas, pasan cinco horas y entrega una información, de manera que lo que está pidiendo el mundo y lo que se está pidiendo por los venezolanos y la oposición venezolana, es que los datos tiene que ser verificables y, de no serlo, no es una elección democrática”, señaló. Consultado por la declaración del Centro Carter, Bitar sostuvo que el ente “había declarado hace años atrás, cuando se produjo esta polémica, que la técnica y las máquinas eran confiables, esta vez la organización se retiró y entregó ayer en la tarde un documento señalando que no se dieron las condiciones previas a la elección, y eso era lo habitual, no hay ninguna diferencia, impide que la gente vaya a votar o la limitan”. “No dejan que todos los candidatos puedan registrarse como tal, pero esta vez no hubo entrega de las actas. Por lo tanto, si bien las máquinas podrían estar funcionando, al no tener las actas por distrito, no es posible medir y, por ello, mientras no se entreguen, no tiene el reconocimiento internacional“, dijo. Respecto a algún tipo de resolución, el exministro afirmó que “no va a volver a atrás, de hecho, esta vez hizo un intento de engaño, aparecía como que las condiciones eran mejores, las conversaciones en Barbados de oposición y gobierno, la presencia de Estados Unidos de levantar sanciones, en fin, y el fraude lo han hecho, si es que como las cifras mencionan”. “¿Qué va a pasar? Primer escenario, retrocede Maduro, ha sido muy violento en las declaraciones últimas, yo lo dudo, pero las cosas pueden ser distintas a lo largo de los meses (…) Por ahora, creo que lo más importante es mantener la presión lo más unida posible de todos los latinoamericanos y del mundo para que muestre las actas”, sostuvo. En esa línea, indicó que “si eso no ocurre, estamos en otra situación, estamos frente a un presidente de facto y ahí la pregunta es otra ¿qué se hace? Mi visión y mi opinión de lo que conozco a nivel mundial es que hay que presionar al máximo ahora para proteger los derechos humanos de los venezolanos que no hay más represión, no más muerte”. Consultado por las repercusiones, Bitar señaló que “esto va a generar otra ola, ya han salido más de siete millones, en Chile hay 500 0 600 mil, pueden los demás países seguir absorbiendo si se produce aquello y ahí también hay que tener una política común de defender los derechos humanos adentro, y advertir que no se puede recibir más gente afuera y tener una política migratoria o inmigratoria común”. “En el caso de los chilenos, la discusión está abierta. En mi opinión debemos mantener una postura muy dura del no reconocimiento mientras no haya los datos, pero al mismo tiempo tener cautela por lo que hay 600 mil venezolanos en Chile o más y los derechos de ellos requieren de alguna representación diplomática”, zanjó. Revisa la entrevista completa acá:

