7b9e9fbacd

3efcddd692

Educación Víctor Orellana: “En septiembre presentaremos un proyecto de ley que pone fin al CAE” El subsecretario de Educación Superior además explicó que en la discusión pre legislativa hay al menos tres consensos: superar la política de endeudamiento, dar una solución justa y que las medidas respecto a la deuda sean fiscalmente responsables. Diario UChile Miércoles 31 de julio 2024 15:04 hrs. Foto: Agencia Aton

Compartir en

En la última cuenta pública del Gobierno, el Presidente Gabriel Boric anunció ingreso de un proyecto de ley con un nuevo sistema público de financiamiento para reemplazar el Crédito con Aval del Estado (CAE) y el Fondo Solidario. “El CAE ha sido una política que cumplió un rol en el acceso a la educación superior en las últimas décadas, pero que adolecía de graves falencias. Por eso, junto con la política de gratuidad, Chile requiere un nuevo sistema público de financiamiento de la educación superior”, dijo el Mandatario el pasado 1 de junio de este año. Sobre esta iniciativa, en conversación con la primera edición de Radioanálisis, el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, aseguró que “en septiembre vamos a presentar un proyecto de ley que pone fin al CAE y que da una solución justa a las y los deudores que actualmente tienen un compromiso de pago, sea con este crédito o con otro instrumento de deuda educativa como es el Fondo Solidario y el Crédito Corfo, para no dejar a nadie fuera”. “Estamos trabajando en una etapa pre legislativa, nos hemos reunido con muchos actores y desde hace mucho tiempo. En el último tiempo nos hemos reunido con partidos oficialistas y nos vamos a reunir también con partidos de la oposición”, detalló. Respecto de las conversaciones que se han llevado a cabo en esta etapa pre legislativa, el subsecretario explicó que hay algunos consensos en la materia, “primero, que hay que salir del CAE y construir un nuevo instrumento, que hay que da una solución justo a las y los deudores, que implica cuando se apliquen específicamente políticas de condonación tienen que ser justas para cada situación adecuada y que tenemos que considerar de manera progresiva las condiciones de las personas, es decir, debe haber una respuesta adecuada a cada uno de los casos (…) Y tiene que haber una calibración muy adecuada de estos parámetros, es decir, estos dos principios, primero, de superar el endeudamiento bancario como instrumento de financiamiento, segundo, de dar una solución justa“. “El tercer elemento, es que esto debe ser fiscalmente responsable. Hoy tenemos mucha presión fiscal en el sector de educación superior y debemos reorganizar el financiamiento para poder dar cumplimiento primero a nuestros objetivos programáticas en el área, fortalecer la educación pública, pero también liberar recursos en el mediano y largo plazo para otras materias, por ejemplo, educación parvulario, que todavía invertimos poco, junto con ciencia y tecnología”, agregó. Sobre el discurso mediático de que esto se trataría de una medida populista de parte del Gobierno, Orellana aseveró que “hay una narrativa equivocada“. “Parte desde el punto de inicio de que el CAE es equivalente a cualquier deuda, lo que enmarca la solución a este problema como si fuera una política populista. Aquí quiero ser bien claro, nosotros no estamos haciendo esto por populismo, ni de izquierda ni de derecha, porque hay gente que ha hecho promesas de naturaleza populista en distintos campos y es muy importante tener claro que un proceso de transformación, de construcción de desarrollo y bienestar no pasa por soluciones simples, entonces, ¿Dónde esta equivocada esta narrativa? El CAE no es cualquier deuda, el legislador cuando creo el crédito esperaba al octavo año de operación, 35 mil créditos, en la practica, hubo 350 mil, se multiplicó por 10, se paso por 10 cualquier planificación”, enfatizó. Revisa la entrevista completa acá:



En la última cuenta pública del Gobierno, el Presidente Gabriel Boric anunció ingreso de un proyecto de ley con un nuevo sistema público de financiamiento para reemplazar el Crédito con Aval del Estado (CAE) y el Fondo Solidario. “El CAE ha sido una política que cumplió un rol en el acceso a la educación superior en las últimas décadas, pero que adolecía de graves falencias. Por eso, junto con la política de gratuidad, Chile requiere un nuevo sistema público de financiamiento de la educación superior”, dijo el Mandatario el pasado 1 de junio de este año. Sobre esta iniciativa, en conversación con la primera edición de Radioanálisis, el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, aseguró que “en septiembre vamos a presentar un proyecto de ley que pone fin al CAE y que da una solución justa a las y los deudores que actualmente tienen un compromiso de pago, sea con este crédito o con otro instrumento de deuda educativa como es el Fondo Solidario y el Crédito Corfo, para no dejar a nadie fuera”. “Estamos trabajando en una etapa pre legislativa, nos hemos reunido con muchos actores y desde hace mucho tiempo. En el último tiempo nos hemos reunido con partidos oficialistas y nos vamos a reunir también con partidos de la oposición”, detalló. Respecto de las conversaciones que se han llevado a cabo en esta etapa pre legislativa, el subsecretario explicó que hay algunos consensos en la materia, “primero, que hay que salir del CAE y construir un nuevo instrumento, que hay que da una solución justo a las y los deudores, que implica cuando se apliquen específicamente políticas de condonación tienen que ser justas para cada situación adecuada y que tenemos que considerar de manera progresiva las condiciones de las personas, es decir, debe haber una respuesta adecuada a cada uno de los casos (…) Y tiene que haber una calibración muy adecuada de estos parámetros, es decir, estos dos principios, primero, de superar el endeudamiento bancario como instrumento de financiamiento, segundo, de dar una solución justa“. “El tercer elemento, es que esto debe ser fiscalmente responsable. Hoy tenemos mucha presión fiscal en el sector de educación superior y debemos reorganizar el financiamiento para poder dar cumplimiento primero a nuestros objetivos programáticas en el área, fortalecer la educación pública, pero también liberar recursos en el mediano y largo plazo para otras materias, por ejemplo, educación parvulario, que todavía invertimos poco, junto con ciencia y tecnología”, agregó. Sobre el discurso mediático de que esto se trataría de una medida populista de parte del Gobierno, Orellana aseveró que “hay una narrativa equivocada“. “Parte desde el punto de inicio de que el CAE es equivalente a cualquier deuda, lo que enmarca la solución a este problema como si fuera una política populista. Aquí quiero ser bien claro, nosotros no estamos haciendo esto por populismo, ni de izquierda ni de derecha, porque hay gente que ha hecho promesas de naturaleza populista en distintos campos y es muy importante tener claro que un proceso de transformación, de construcción de desarrollo y bienestar no pasa por soluciones simples, entonces, ¿Dónde esta equivocada esta narrativa? El CAE no es cualquier deuda, el legislador cuando creo el crédito esperaba al octavo año de operación, 35 mil créditos, en la practica, hubo 350 mil, se multiplicó por 10, se paso por 10 cualquier planificación”, enfatizó. Revisa la entrevista completa acá: