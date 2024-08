c8978184cb

Migración Nacional Política Alcalde de Colchane por nuevas medidas de control fronterizo: “Están cometiendo el mismo error del gobierno pasado” Javier García lamentó la exclusión de autoridades locales en la discusión sobre esta materia. Por otro lado, instó al Ejecutivo a conversar con Bolivia para que puedan realizarse reconducciones a quienes ingresen de forma irregular al país. Fernanda Araneda Jueves 1 de agosto 2024 18:39 hrs. Javier García, alcalde de Colchane.

Una serie de medidas anunció este jueves el Gobierno para enfrentar una posible nueva ola de migración venezolana, tras el fallido proceso eleccionario en ese país. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, informó que con el objetivo de disminuir los ingresos ilegales en la frontera con Bolivia, se aumentará la capacidad de vigilancia aérea y también los medios con los que cuentan los efectivos de las Fuerzas Armadas que están en la zona. Consultado sobre estas acciones, el alcalde de Colchane, Javier García, señaló que, en primer lugar, le preocupa no haber sido invitado a la sesión del Consejo de Seguridad Fronteriza, que encabezó hoy el subsecretario Monsalve. “En el caso mío, que soy alcalde de Colchane, no fui invitado a una importante reunión donde estaban presentes autoridades de nivel central y en ese término, considero que se está cometiendo el mismo error del gobierno pasado, ya que muchas de las políticas que se necesitan implementar requieren del conocimiento territorial y de la realidad de la zona”, indicó. Asimismo, el también militante de Demócratas afirmó que las medidas de fortalecimiento de la frontera anunciadas desde el Gobierno no son suficientes. “Hoy día tenemos una gran cantidad de contingente militar, tenemos mejor tecnología, se han inaugurado puntos de control, existen drones, cámaras nocturnas, vehículos para su desplazamiento, existe una mejor habitabilidad para el Ejército y Carabineros, pero no ha sido eficaz ni eficiente para frenar el ingreso irregular, es importante ser transparente con eso”, estimó. De acuerdo al edil, “la migración irregular se ha desplazado hacia sectores más alejados de nuestro pueblo de Colchane, es decir, de la capital comunal, y están ingresando por sectores que están a 30 o 20 kilómetros. En ese sentido, el Ejército, que se desplaza a veces a esos sectores, no tiene la facultad de detener a estas personas. Lo que hace el Ejército es una labor prácticamente humanitaria, de rescate y apoyo al migrante irregular y ese migrante ingresa de todas formas al país, porque la reconducción a Bolivia hoy día no opera”, indicó. En esa línea, García aseguró que uno de los principales focos del Gobierno debe estar puesto en las conversaciones con Bolivia, para que puedan realizarse reconducciones, tal como ocurre en el caso de Perú. “La Cancillería no ha trabajado como se esperaba. No ha habido diálogo con Bolivia, no se ha transparentado cuáles son los avances de la Cancillería en términos de diálogo con su par boliviano y mientras ello no ocurra, lamentablemente de nada sirve aumentar la dotación del Ejército, dotar de más vehículos, de más tecnología, porque los migrantes van a seguir ingresando”, opinó. Por otra parte, el alcalde de Colchane sugirió “mejorar la legislación en términos de fortalecer, en cuanto a facultad al Ejército, la de detener a las personas y conducirlas a la frontera”. Así, García instó a realizar expulsiones administrativas, pues para él “esa es la única señal que podemos dar de desincentivo para que no ingresen de manera ilegal”.

